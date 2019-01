Noch braucht die Wirtschaft kein Stärkungsmittel

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Zumindest kurzfristig ist eine Rezession wenig wahrscheinlich. Nach der Schwäche im dritten Quartal 2018 dürfte die Wirtschaft zum Jahresende wieder gewachsen sein. Steuersenkungen sind eher aus strukturellen Gründen ein Thema.

Erst in einer Woche wissen wir, ob die deutsche Wirtschaft in eine Rezession geraten ist. Am 15. Januar veröffentlicht das Statistische Bundesamt erste Berechnungen für das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal und im ganzen Jahr 2018. Im dritten Quartal war die Wirtschaft erstmals seit 2013 geschrumpft, aber nur um 0,2 Prozent. Dafür wurde insbesondere die Autoindustrie verantwortlich gemacht.

Von einem Rezession, also einem Abschwung, reden Volkswirte, wenn die Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zu den drei Monaten zuvor nicht wächst oder gar schrumpft.

Viel spricht dafür, dass es von Oktober bis Dezember wieder besser lief, auch wenn sich die Konjunkturforscher nicht ganz einig sind. Michael Grömling vom unternehmernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln rechnet aufgrund erster Daten mit einem positiven Ergebnis. Es habe leichte Nachholeffekte etwa bei den Autos gegeben. Claus Michelsen vom Institut der Deutschen Wirtschaft (DIW) in Berlin sieht sehr gemischte Zeichen, aber keine Rezession. Für das ganze Jahr 2019 gehen alle Konjunkturforscher davon aus, dass es weiter aufwärts geht, aber je nach Institut nur um 1,2 bis 1,6 Prozent – weniger als 2018.

Doch irgendwann hat auch der längste Aufschwung ein Ende, und es stellt sich die Frage, was die Politik dann tun sollte. Nach einem Bericht des „Spiegel“ denkt das Haus von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über Steuererleichterungen nach, namentlich über bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen und eine Senkung der Einkommensteuer. Noch gibt es dafür allerdings keine offizielle Bestätigung.

Kurzfristig besteht kein Handlungsbedarf „Wir brauchen nicht schnell ein großes Konjunkturprogramm“, sagt der DIW-Forscher Claus Michelsen. „Der Staat sollte den Unternehmen mehr Flexibilität bieten“, fordert sein DIW-Kollege Michael Grömling. Das heißt: Hände weg von einer stärkeren Anhebung des Mindestlohns oder kürzeren Arbeitszeiten. Dafür viel Flexibilität bei der Kurzarbeit.

Bei Steuererleichterungen befürchtet Grömling, dass die Bürger das Geld auf die hohe Kante legen, statt es auszugeben und damit die Konjunktur anzukurbeln. Michelsen hält es verteilungspolitisch nicht für sinnvoll, die Einkommensteuer zu senken, weil Gutverdienende davon am meisten profitieren. Besser sei es, die Mehrwertsteuer zu reduzieren.

Auch bei den Abschreibungsbedingungen sieht Grömling keinen kurzfristigen, sehr wohl dagegen strukturellen Handlungsbedarf: Sie wurden seit Jahren nicht mehr verändert. Da trifft er sich mit Rainer Kambeck vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Großrechner müssen beispielsweise über sieben Jahre abgeschrieben werden, Laboreinrichtungen sogar über 14 Jahre – angesichts des rasanten Fortschritts viel zu lang.