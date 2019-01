Agenda-Beirat braucht Neustart

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Agenda-Beirat verliert Mitglieder. Der Vorsitzende Hans-Dieter Nagel zieht sich aus Altersgründen zurück. Auch andere haben die Mitarbeit eingestellt. Mit der Kommunalwahl Ende Mai soll es einen Neustart geben.

Im November hat Monika Mann frustriert die Mitarbeit im Agenda-Beirat eingestellt. Die Aktivistin der Einwohner von Jenseits des Sees, die eine geänderte Verkehrserschließung für die künftige Kindernachsorgeklinik anstrebten, hat der Bürgermeisterin zwar keine weitere Begründung angegeben, aber gegenüber dieser Zeitung erklärt, dass der Beirat die Aufgaben der Beratung der Stadtverordneten kaum oder gar nicht wahrgenommen habe.

Monika Mann ist nicht die Einzige, die ausgeschieden ist. Zu Beginn der Legislaturperiode, 2014, arbeiteten 20 Ehrenamtler mit, heute rechnet Vorsitzender Hans-Dieter Nagel noch mit zehn regelmäßigen Teilnehmern: „Einige sind altersbedingt ausgeschieden, andere berufsbedingt“, erläutert der promovierte Umweltwissenschaftler. Auch er selbst hat die früher im Strausberger Verwaltungssitz beheimatete Umwelt-Analysefirma Ökodata in jüngere Hände übergeben und zieht sich aus der Stadt und damit auch dem Agenda-Beirat zurück. Er sei sich mit Bürgermeisterin Elke Stadeler einig, dass das Gremium seine Wahlperiode noch ordentlich über die Runden bringe und dann dringend eine Verjüngung und neuen Schwung brauche.

Im November 2017 hat die Stadtverordnetenversammlung die Lokale Agenda 2030 beschlossen, seit 2001 das dritte Agenda-Dokument. Auf 38 Seiten werden Nachhaltigkeitsziele und Handlungsfelder für die Entwicklung der Stadt in den nächsten zwölf Jahren dargelegt, ähnlich wie das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (das aber bis 2035), nur stärker auf Umwelt und Nachhaltigkeit bezogen. „Diese Lokale Agenda 2030 war für uns alle ein Kraftakt, danach war einfach erst mal die Luft raus“, sagt Hans-Dieter Nagel selbstkritisch rückblickend.

Viel Kraft hatten auch die Zwischenbilanzen gekostet, die Nachhaltigkeitsberichte, die der Beirat 2007, 2011 und 2015/16 den Stadtverordneten vorlegte und auf Foren öffentlich vorstellte. Der Jüngste ist allein 68 Seiten stark, wurde, gefördert vom Land, von der agrarthaer GmbH Müncheberg und Ökodata erarbeitet. Auf der Haben-Bilanz des Agenda-Beirats verzeichnet Hans-Dieter Nagel aber auch die inzwischen jährlich stattfindenden Energiekonferenzen der Stadt und die an der BundtStift-Schule begleiteten Projekte zur Renaturierung des Straussees. Dass viele Strausberger für Umweltthemen und den sparsamen Verbrauch natürlicher Ressourcen sensibilisiert wurden, sieht er auch als Erfolg der Agenda-Arbeit: Solaranlagen, Bürgerinitiativen gegen Bauen auf der grünen Wiese, Kritik an Baumfällungen nennt er als Beispiele. Monika Mann sieht eine Reihe von Themen, zu denen sich der Agenda-Beirat positionieren und äußern sollte: „Die Stadt- bzw. Siedlungsentwicklung, ein Freiflächenkonzept und auch das Thema Verkehr und hier insbesondere die Verkehrsberuhigung auf der Großen Straße (Poller).“ Doch sei die Behandlung solcher laufenden Themen kaum in vier Sitzungen pro Jahr zu leisten, um von den Stadtverordneten zur Kenntnis genommen zu werden. Und dann habe es 2018 zunächst nur eine Sitzung im Januar gegeben. Im November stand der Bereich „Soziales“ im Mittelpunkt: Projekt Soziale Stadt, Quartiersmanagement, Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs. Monika Mann moniert, dass die Perspektiven für die Entwicklung der Stadt Strausberg nicht, wie zuvor vereinbart, auf die Tagesordnung gesetzt wurden. Doch sollen diese Themen in der Sitzung im März diskutiert werden, sagt Hans-Dieter Nagel. Dann soll auch über das Freiflächenkonzept der Stadt beraten werden, das Andrea Wilke vom Nabu gerade im Auftrag der Stadt erarbeitet. „Man muss wissen, wo dauerhaft Grünflächen bleiben werden, wie Kaltluftschneisen durch die Stadt führen. Wir brauchen Anpassungsstrategien für den Klimawandel“, sagt Nagel. Aufgaben gibt es ausreichend. Die Wichtigste sei die Verjüngung des Beirats. Da stimmt Hans-Dieter Nagel der ausgeschiedenen Monika Mann zu: „Engagierte Leute aus den Bürgerinitiativen können sich hier einbringen. Mein Vorschlag wäre, an alle Parteien und Fraktionen sowie wichtige Vertreter des öffentlichen Lebens heranzutreten und um die Benennung von Beiratsmitgliedern zu bitten, ähnlich dem sachkundigen Einwohner in den Ausschüssen.“