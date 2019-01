Noch kein Ausweichquartier gefunden

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Rathaus muss saniert werden. Fest steht das seit Jahren, im November erteilte die untere Bauaufsichtsbehörde die Genehmigung. Ab März sollen die ersten Ämter umziehen. Doch die Mietvertragsverhandlungen laufen noch.Wo das Bürgeramt unterkommt, ist nach wie vor offen.

Schon übernächsten Monat ziehen voraussichtlich die ersten der rund 130 Rathaus-Mitarbeiter um. Wohin, ist jedoch noch nicht klar. Im Rathaus können sie jedenfalls nicht bleiben. Dort gibt es Probleme mit feuchten Wänden, Schimmel, immer wieder ausfallenden Heizungen, gesperrten Räumen. Deshalb wird das historische Gebäude ab voraussichtlich November diesen Jahres komplett saniert. Bis Ende 2022 sollen die Arbeiten dauern.

„Dazu ist es notwendig, dass alle Verwaltungsbereiche temporär ausziehen“, teilte die Stadtverwaltung mit. Ab März werden die ersten Ämter dann voraussichtlich umziehen, heißt es weiter. „Bis Ende Oktober 2019 soll der Umzugsprozess abgeschlossen sein.“ Bisher jedoch ist noch offen, wohin die Mitarbeiter ziehen werden. Geprüft worden waren zunächst drei Gebäude, darunter jenes in der Robert-Havemann-Straße, in dem ehemals das Jobcenter untergebracht war, und das ehemalige Hautpostgebäude in der Logenstraße.

In der engeren Wahl sollen nun jedoch Büroräume in den Lenné Passagen und im ehemaligen Gesundheitszentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in der Franz-Mehring-Straße stehen. Die dortigen Arzt- und Therapiepraxen sind mittlerweile ins Wohn- und Versorgungszentrum „ASB-Vitalis“ in der Heilbronner Straße gezogen. Dort wurde vorige Woche Eröffnung gefeiert. Allerdings, so hieß es von der Stadt auf Nachfrage: „Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.“ Diese laufen bereits seit Mitte 2018 „mit verschiedenen Vermietern, u.a. mit dem Eigentümer der Lenné Passagen und dem Eigentümer des Bankgebäudes in der Franz-Mehring-Straße“. Für die Unterbringung des Bürgeramtes prüfe die Stadt zurzeit verschiedene Varianten in der Innenstadt intensiv.

Im November schrieb die MOZ über auffällige Blutwerte einiger Rathaus-Mitarbeiter. Im Hauptausschuss hatte Oberbürgermeister René Wilke (Linke) von Mitarbeitern berichtet, die „über erhebliche gesundheitliche Probleme klagen, die im Zusammenhang mit dem Rathaus stehen könnten.“ Ein eindeutiger Zusammenhang sei nicht belegt, jedoch treten die erhöhten Antikörperwerte, die im Blut einiger Mitarbeiter gefunden worden waren, zum Beispiel bei Schimmelbelastung auf.

Mitarbeiter hatten über Kopfschmerzen und Husten geklagt. Mehr als 20 von ihnen hatten das Angebot angenommen und Bluttests durchführen lassen. Schon im November hatte deshalb eine Entscheidung über das schnellstmöglich zu beziehende Ausweichquartier fallen sollen.

Saniert wird das Rathaus für rund 25 Millionen Euro. Im Sommer vorigen Jahres hatte das Land die Zusage für die Kreditgenehmigungen erteilt. Die Bausumme setzt sich zusammen aus über 14 Millionen Euro Fördergeldern, 2 Millionen Euro Zuschüssen für Frankfurt als finanzschwache Kommune, gut 8 Millionen Euro Krediten und 60 000 Euro Eigenmitteln.

Bei den Arbeiten stehen die energetische Sanierung und Modernisierung des rund 760 Jahre alten Gebäudes im Vordergrund. Es wird ein Atrium mit umlaufender Galerie in der Mitte des Rathauses entstehen. Bevor es jedoch soweit ist, müssen unter anderem Wände abgedichtet, die Büros im Dach zurückgebaut und neue Heizungs- und Elektroanlagen gebaut werden.