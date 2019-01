Von selbstgebauten Angeln und Bomben

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) In der Liste der offiziellen Bade-Empfehlungen der Stadt Storkow für ihre Gäste fehlt sie. Dennoch ist die Pferdeschwemme bei Einheimischen wie Gästen beliebt. Jetzt, mitten im Winter, hat der Storkower Wolfgang Gutschke Anekdoten von der Badestelle an der Reichenwalder Straße aufgeschrieben.

„Die Pferdeschwemme ist und bleibt mein Lieblingsort in Storkow“, sagt Wolfgang Gutschke, während er über den Sand der Badestelle geht. Jetzt, im Winter, wenn mangels Eis kein Schlittschuhlaufen möglich ist, schaut er nur kurz für einen Fototermin vorbei. Im Sommer steuert er die kleine Grünfläche am Storkower See, unmittelbar neben dem großen Strandbad, aber regelmäßig an, um zu baden. Das hat auch mit Erinnerungen an seine Kindheit zu tun. Gutschke, Jahrgang 1944, wuchs bei seinen Großeltern in der benachbarten Straße Am Werder auf. „Damals gab es kein Fernsehen, der Radioempfang war sehr schlecht. Da war für Kinder der See mit all seinen Facetten die ideale Beschäftigung“, erzählt er.

Damals war auch noch auf den ersten Blick klar, woher die Badestelle ihren Namen hat. „Dort wurden Pferde gebadet und gebürstet“, weiße Gutschke. Als Kind habe er dabei mitgeholfen und viel Spaß gehabt. Speziell erinnert er sich noch an Herrn Hoffmann aus der Friedrich-Engels-Straße, der oft mit seinem Pferd vorbeigekommen sei. Aber auch anderes wiederholte sich regelmäßig.

„Unser Pfarrer Lienecke kam im Sommer jeden Tag zur gleichen Zeit baden, schwamm bis zu den Flößen, setzte sich darauf, verharrte einen Moment und kam wieder zurück“, schreibt Gutschke in seinem zwei DIN-A-4-Seiten langen Text „Die Pferdeschwemme in Storkow und ihre Geschichten“. Die Flöße aus Stämmen von Bäumen aus der Umgebung seien damals in großen Mengen auf dem Wasserweg als Baustoff nach Berlin transportiert worden. Mehrere Tage seien die Flößer dafür unterwegs gewesen. Genächtigt hätten sie in Zelten, die sie auf den Flößen errichteten.

Im Winter bediente sich die Bäckerei Mengk aus der Heinrich-Heine-Straße an der Pferdeschwemme. Das gefrorene Wasser diente zum Kühlen von Speiseeis. Mit einer großen Säge wurden Stücke aus dem Eis geschnitten. Per Pferdewagen wurden sie zur Bäckerei gebracht und dort mit Sägespänen zugedeckt. Gutschke half auch dabei mit, wie beim Pferdebürsten. Im Sommer gab es dann Waffeleis für 10, 15, 30 und 45 Pfennig, erzählt Gutschke, der sich nicht zum ersten Mal mit Storkower Heimatgeschichte beschäftigt hat. Gemeinsam mit Erich Oehring veröffentlichte er vor Jahren das Postkarten-Buch „Storkow in alten Ansichten“.

Der heute 74-Jährige angelte als Kind an der Pferdeschwemme mit seinen Freunden mit selbstgebauten Haselnussruten, bis der Fischereiaufseher vorbeikam und die Angeln zerstörte. Einmal verfing sich beim Auswerfen einer Angel der Haken in der Nase eines Mädchens. Auch anderes war durchaus gefährlich. Beim Tauchen entlang des Ufers entdeckten Gutschke und seine Freunde Munition, Stichwaffen und Bomben. Manchmal entschärften sie Granaten selber und bauten Brauseflaschen zu kleinen Bomben um. Von russischen Soldaten, die mit ihren Panzern an den See zum Fischen kamen, bekam Gutschke eine Machorka-Zigarette und rauchte zum ersten Mal. „Man kann sich vorstellen, wie übel uns war, und die Soldaten haben sich köstlich amüsiert“, schreibt er in seinen Erinnerungen an die Pferdeschwemme.

Natürlich lernte er dort auch Schwimmen, allein und ohne jegliche Anleitung. Bis es soweit war, wurde er insgesamt drei Mal vor dem Ertrinken gerettet, berichtet er. Einmal passierte das, als er bei einem Ausflug mit seinen Großeltern mit deren Angelkahn vor lauter Übermut einen Kopfsprung zeigen wollte. „Jemand aus der Reichenwalder Straße hat mich gerettet“, erzählt er.

Nicht alle hatten so viel Glück wie er. „Der Storkower See forderte einige Todesopfer, im Winter und im Sommer, leider“, schreibt Gutschke. Zuletzt gab es an der Pferdeschwemme im August vergangenen Jahres einen Badeunfall, bei dem ein Rentner ums Leben kam.