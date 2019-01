Rote Ampel nicht beachtet: Fußgängerin angefahren

Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Mit dem Rettungswagen musste am Donnerstagabend eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie von einem Pkw in der Stralsunder Straße in Oranienburg angefahren worden war. Gegen 18.20 Uhr hatte die 36-Jährige die Straße am Bahnhof bei grüner Ampel überqueren wollen, als der VW eines 26-Jährigen sie erfasste. Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Freitagmorgen mitteilte, soll die Frau etwa 50 Meter hinter der Ampel über die Straße gelaufen sein. Für Autos hätte die Ampel Rot gezeigt, der Fahrer sei demnach an der roten Ampel vorbeigefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde die 36-Jährige verletzt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.