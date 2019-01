Alkohol am Steuer

HGA

Velten (MOZ) Mit 2,27 Promille Alkohol in der Atemluft ist ein 57-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in Velten-Süd unterwegs gewesen.

Polizisten stoppten den Autofahrer gegen 23 Uhr in der Richard-Blumenfeld-Straße. Die Beamten ließen eine richterlich angeordnete Blutprobe durchführen, zeigten den Hyundai-Fahrer an und beschlagnahmten den Führerschein.