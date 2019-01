Frau Holle sammelt Spenden für Kinder

Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Sie gehört zum Weihnachtsort Himmelpfort wie der Weihnachtsmann der Deutschen Post AG: Frau Holle alias Karin Klug hat auch im vergangenen Advent zahlreiche Besuchergruppen durch den Ort geführt, Märchen erzählt und mit den Kindern gesungen. Dass sich die Neuglobsowerin Karin Klug aber auch in anderer Sache einen Namen macht, ist hinreichend bekannt. Klug bemüht sich um Spendengelder und Hilfslieferungen für Kinder vor allem in Regionen in Indien und rund um den Himalaja. 2018 reiste sie mit Spenden aus der Region zum Beispiel in die indische Region Kerala. Der Heimatverein Kloster Himmelpfort, Conny Matzke, Fürstenberger und Bürger aus anderen Orten hätten viel Herz gezeigt und mit Spenden zum Erfolg der Mission beigetragen, berichtet sie. Schulgeld, Kleidung, Schul- und Spielsachen wurden gespendet. Noch vor dem Advent besuchte Karin Klug den Weihnachtsmann – in seiner Sommerresidenz, dort, wo er mit Rentieren und Elchen die warme Jahreszeit verbringt: Sie reiste zum Polarkreis. Nun könne sie aus eigenem Erleben bestätigen, wo der Rauschebart im Sommer lebt – in Lappland. (pilz)