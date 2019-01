Lkw kollidiert mit Regionalzug

Markus Kluge

Kyritz (MOZ) Drei Personen sind bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang am Leddiner Weg in Kyritz verletzt worden.

Am Dienstag gegen 11.20 Uhr ist dort ein Regionalzug mit einem Lkw kollidiert, der Flaschen mit Propangas, Sauerstoff und Stickstoff geladen hatte. „Nach unseren Erkenntnissen wurden die Flaschen nicht beschädigt“, so Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

Durch die Kollision sind der Lkw-Fahrer, ein Bahnbegleiter und ein Fahrgast verletzt worden. Sie wurden im Krankenwagen behandelt und ins Klinikum gebracht. Mehrere Rettungswagen, Feuerwehr, Polizei und Mitarbeiter der Bahn waren zur Unfallstelle gekommen.

Die Bahnverbindung zwischen Neustadt und Pritzwalk ist noch für mehrere Stunden gesperrt.