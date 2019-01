Bürger wählen neuen Ortsbeirat

Siegmar Trenkler

Karwe (MOZ) Knapp 55 Prozent der Wahlberechtigten haben am Sonntag in Karwe ihre Stimmen abgegeben, um den neuen Ortsbeirat zu wählen. Zuletzt hatte das alte Gremium nicht mehr genügend Mitglieder. Zum 4. Juli 2018 hatte Torsten Adamitz sein Mandat niedergelegt, wie vor ihm schon Norman Gröer.

Insgesamt gab es drei Plätze zu besetzen und fünf Kandidaten. Die meisten Stimmen konnte der ehemalige Ortsvorsteher Siegfried Pieper (SPD) auf sich vereinen. Er bekam insgesamt 200. Auf Platz zwei lag Martin Schwenger. Er erhielt 117 Stimmen. Ebenfalls in den Ortsbeirat eingezogen ist mit 97 Stimmen René Wille. Für Bettina Bastgen und Thomas Remmel reichte es nicht: Bastgen erhielt 50 Kreuze und Remmel zehn.

Das Wahlergebnis ist bereits amtlich. Der Wahlausschuss der Stadt betätigte das Ergebnis am Montagnachmittag, so Neuruppins Hauptamtsleiterin Jutta Mießner. Insgesamt hatten bei der Wahl 159 Karwer ihre Stimme abgegeben, zehn davon per Briefwahl. Wahlberechtigt waren 291 Karwer. Wann das Gremium seine Arbeit aufnehmen wird, ist derzeit nicht klar. Laut Mießner gibt es noch keinen Termin für eine konstituierende Sitzung, bei der auch der Ortsvorsteher gewählt wird. Zuvor würden erst Briefe an die Wahlsieger verschickt. Nach Ablauf einer Frist von sieben Tagen sei mit einer Reaktion zu rechnen. „Vermutlich wird die Sitzung dann in der Woche nach dem 21. Januar stattfinden“, so die Hauptamtsleiterin.(zig)