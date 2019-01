Sven Klamann

Serwest (MOZ) Auf Barnims Straßen ist der erste Verkehrstote 2019 zu beklagen. Ein 60-Jähriger aus der Uckermark starb noch an der Unfallstelle, nachdem er am 8. Januar auf der L 200 bei Serwest an der Abzweigung nach Klein Ziethen aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Nissan an einem Straßenbaum geprallt war.

Nach Auskunft von Stefan Möhwald, Sprecher der Polizeidirektion Ost, war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Die Polizei war um 8.34 Uhr verständigt worden. Zur Unfallaufnahme blieb die vielbefahrene Strecke bis gegen 11 Uhr gesperrt. 2018 waren auf Barnimer Straßen acht Verkehrsteilnehmer ums Leben gekommen, 2017 waren es 15 gewesen.