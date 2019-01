Defibrillatoren für Kita und Gemeinderaum

Markus Kluge

Königshorst (MOZ) Zwei Defibrillatoren im Wert von mehr als 4 200 Euro haben am Montag die Kita „Pustewind“ in Königshorst und Ortsvorsteher Wilhelm Seeger für den örtlichen Gemeinderaum gespendet bekommen. Finanziert hat die Geräte Ortswehrführer Eric Nölte.

Bisher gibt es keine Vorschrift, ob und wo sie vorzuhalten sind. Allerdings können damit durch gezielte Stromstöße lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen beendet werden. Vor einigen Jahren gab es laut Kitaleiterin Karin Nölte in ihrer Einrichtung bereits einen Fall, bei dem ein Kind per Herzdruckmassage wiederbelebt werden musste. „Heute geht es ihm wieder gut“, sagte sie. Aber die Wege von Königshorst bis zum nächsten Krankenhaus sind weit. „Diese Spende ist sehr wichtig und sehr weitsichtig. Ich hoffe aber, dass wir sie nie brauchen“, so Wilhelm See-ger.