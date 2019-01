Diebisches Duo ertappt

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zwei Ladendiebe sind in einem Supermarkt in Fürstenwalde aufgeflogen. Einer der Männer konnte entkommen.

Zwei Männer wurden in einem Supermarkt in der Alten Langewahler Straße bemerkt, als sie Süßigkeiten und einen Rollkoffer stehlen wollten. Das meldete die Polizeidirektion Ost am Dienstag.

Einer der Männer konnte dem Sicherheitspersonal entwischen, der andere Mann mit dem Rollkoffer wurde von den Mitarbeitern festgehalten bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den 56-Jährigen vorläufig fest, ein beschleunigtes Verfahren wurde angeregt. Ein Schaden von über 100 Euro konnte damit verhindert werden.