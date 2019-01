Täter brechen Autos auf

MOZ

Erkner (MOZ) Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Erkner Autoscheiben zerschlagen und Diebesbeute gemacht.

Die unbekannten Täter schlugen an einem Nissan eine Seitenscheibe ein. Das Auto stand in der Berliner Straße auf einem Supermarktparkplatz. Sie stahlen ein mobiles Navigationsgerät, eine Sonnenbrille, mehrere CDs sowie eine Jacke, meldete die Polizeidirektion Ost am Dienstag. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Auch im Hessenwinkler Weg schlugen Unbekannte in der gleichen Nacht zu: Sie zertrümmerten die Seitenscheibe eines Hondas. Das Fahrzeug sah durchsucht aus, es fehlte ein Schlüsselbund.