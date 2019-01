Acht Hinweise zu mutmaßlichem Mörder

dpa

Berlin (dpa) Die öffentliche Suche nach einem mutmaßlichen Mörder liefert der Berliner Polizei weitere Ansatzpunkte. Acht Hinweise aus der Bevölkerung seien einen Tag nach der Veröffentlichung im Fall Vladimir Svintkovski eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage. Details nannte der Sprecher dazu nicht. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von bis 10 000 Euro ausgesetzt.

Der 67 Jahre alte Tatverdächtige wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, weil er 1999 einen Medikamentenhändler in Berlin-Zehlendorf mit einem Kopfschuss getötet haben soll - möglicherweise aus Habgier. Der Gesuchte wurde von den Ermittlungsbehörden als „Verwandlungskünstler“ beschrieben. Möglich sei, dass er aktuell nicht unter seinen offiziellen Personalien lebe. Auch sein Äußeres habe er immer wieder verändert, womöglich inzwischen mit Operationen.

Der gebürtige Pole mit russischen Wurzeln war in den 90er Jahren in Berlin schon einmal im Visier der Ermittler: Er wurde wegen Doppelmordes angeklagt, aber freigesprochen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage sagte. Zuvor hatte die Zeitung „B.Z.“ online berichtet, dass 1993 ein Galerist und ein Antiquitätenhändler durch Kopfschüsse getötet worden seien - es soll um eine Beute in Millionenhöhe gegangen sein.