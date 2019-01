Wasserstadt macht Füllhorn auf

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Noch herrscht die allgemein übliche Zurückhaltung bei den mehr als 30 Vereinen im Fürstenberger Seenland. Am 31. Januar läuft die Frist für eine Antragstellung aber aus, um in den Genuss von städtischen Fördermitteln zu kommen. Bislang seien freilich nur wenig Anträge eingegangen, bestätigt die Leiterin des Hauptamtes in der Fürstenberger Stadtverwaltung, Carola Hoheisel. „Das ist ein allgemein bekanntes Problem nicht nur in unserer Kommune. Die Vereine sortieren sich und ihre Planungen für dieses Jahr erst noch. Deshalb ist der Eingang von Anträgen auf eine Förderung derzeit eher verhalten“, sagt Hoheisel.

Fakt sei: Das Geld, im vergangenen Jahr immerhin rund 15 000 Euro, wird nach wie vor vom Sozialausschuss des Stadtparlamentes verteilt. Und zwar gemäß der Vereinsrichtlinie, die 2017 beschlossen worden war. 2018 wurden demgemäß rund 3 700 Euro für die Kinder-und Jugendarbeit in den Vereinen ausgegeben, der Rest für projektbezogene Anträge, mit denen die Vereine bestimmte Vorhaben finanziell absichern wollen. Entschieden werden könne darüber allerdings erst, wenn der städtische Haushalt beschlossen worden ist. „Und über den Etat für 2019 fangen die Beratungen erst im Februar an“, mithin sei damit zu rechnen, dass der Sozialausschuss sein Füllhorn im März oder April öffnen wird.

Für die Antragsteller ist bei der Vergabe eine Obergrenze zu bedenken: Innerhalb von vier Jahren gibt es für einen Antragsteller maximal 3 000 Euro von der Stadt. Die Erfahrung lehrte indes, einige Vereine haben schon im ersten Jahr höhere Summen beantragt. Sie könnten in den folgenden Jahren entsprechend weniger bekommen, geht aus der städtischen Vereinsrichtlinie hervor. (pilz)