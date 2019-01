IHK sucht Ideen für attraktive Innenstädte

Friedhelm Brennecke, Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Neue Konzepte und frische Ideen für attraktive Innenstädte der Region sucht die Industrie- und Handelskammer (IHK). Dafür lobt sie erneut einen Wettbewerb aus. Das Preisgeld wurde mehr als verdoppelt. Oranienburg ist wieder mit von der Partie.

Ziel des Wettbewerbs „City-Offensive Westbrandenburg 2019“ ist es, Projekte und Aktionen örtlicher Kooperationen zu fördern. Damit sollen Stadtzentren und Geschäftsstraßen dauerhaft an Kontur gewinnen. 2016 und 2018 zählte auch die Citygemeinschaft Oranienburg (CGO) zu den Preisträgern. 2016 erreichte sie den dritten Platz in der Kategorie „Kampagnen“ für die Radiowerbung „Mittendrin ist unsere erste Wahl“. 2018 wurde das Konzept der „Lichternacht“ in der Kategorie „Events“ prämiert. Da landete Oranienburg ebenfalls auf dem dritten Rang und erhielt 1 500 Euro Preisgeld.

„Wir sind gern wieder dabei und haben uns erneut in der Kategorie ,Kampagnen’ beworben“, sagt Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn und begrüßt die „City-Offensive“ sehr. Näheres will er allerdings noch nicht verraten. Schön wäre es, wenn Oranienburg am Ende wieder zu den Preisträgern gehören würde. „Denn Geld hilft immer, um Dinge in der Innenstadt zu organisieren oder voranzubringen“, sagt Wiesjahn. Dieses Jahr schießen die Gewinne in die Höhe. Rang Drei erhält schon 5 000 Euro, der zweite 7 500 und der Sieger sogar 10 000 Euro. Insgesamt werden 50 000 Euro ausgelobt, ein Jahr zuvor waren es 22 000 Euro.

„Wir als IHK streben attraktive Stadtzentren und belebte Innenstädte an“, erläutert Philipp Gall, Leiter des IHK Regionalcenters Oranienburg, den Wettbewerb. „Für Oranienburg spielen dabei die zahlreichen Einzelhandelsgeschäfte eine wichtige Rolle.“ Gefragt sind bei der City-Offensive regionale Werbekampagnen, Veranstaltungen, Kooperationen lokaler Akteure, kleinere städtebauliche Investitionen oder Projekte zur Digitalisierung. „Aktionen, die aus Ortskernen beliebte Treffpunkte machen“, so Gall.

Bis zum 15. Februar können Standortgemeinschaften und Gewerbevereine ihre Beiträge einreichen. Die Jury legt besonderen Wert auf gemeinsame Anträge mehrerer Akteure. Das heißt, dass neben Handel, Dienstleistung und Gastronomie „ein möglichst breites Spektrum von Akteuren einbezogen wird“, teilt die IHK mit.