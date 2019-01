Grundschule nimmt Anmeldungen an

Thomas Pilz

Bredereiche (MOZ) Die Anmeldung der Erstklässler für die Kleine Grundschule in Bredereiche an der Mühle ist nur an diesem Mittwoch möglich.

Eltern sollten sich von 7.30 Uhr bis 17 Uhr im Sekretariat der Schulew in Bredereiche einfinden. Sie befindet sich in der Templiner Str. 2. Die Geburtsurkunde und die Teilnahmebestätigung der Sprachstandfeststellung sind mitzubringen. Das betrifft Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2012 und dem 30. September 2013 geboren sind und die Schüler, die vom laufenden Schuljahr zurückgestellt wurden. Kinder, die bis zum 31. Dezember 2013 geboren sind können auf Antrag auch eingeschult werden.