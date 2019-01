Musik zu laut – Polizei nimmt Ruhestörer fest

RA

Neuruppin (MOZ) Die Polizei hat am Montagabend in Neuruppin einen Mann in Gewahrsam genommen, der sich weigerte, sein Radio leiser zu stellen.

Anwohner der Schinkelstraße hatte die Polizei um 22.10 Uhr wegen der Ruhestörung gerufen. Die Beamten trafen einen 43-jährigen Mann in der betroffenen Wohnung an. Er machte die Musik leiser und wurde über weitere Maßnahmen der Beamten aufgeklärt, sollte das nicht so bleiben.

Wenig später war es dennoch wieder laut und die Beamten rückten erneut an. Nun zeigte sich der 43-Jährige weniger einsichtig und musste letztlich in Gewahrsam genommen werden. Er stand unter Einfluss von Alkohol. Bei ihm wurde ein Tütchen mit einer weißen Substanz fest- und sichergestellt.

Am frühen Morgen wurde der 43-Jährige wieder aus dem Gewahrsam entlassen.