Schwimmen für Outdoor-Basketballfeld

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Was haben Schwimmen und Basketball gemeinsam? Diese Frage stellt sich beim Spenden- und Sponsorenschwimmen „#409jedebahnzaehlt“, für das die Anne-Hennig-Ballhause-Stiftung (AHB-Stiftung) und der Kreissportbund am Samstag, 19. Januar, zur Teilnahme aufrufen. Bahnen und Stunden sollen hier für Spenden geschwommen werden. Mit den Spenden möchte die Treuhandstiftung die Anlage eines Basketballfeldes auf der Rideplatz genannten Freizeitanlage in Rathenow unterstützen.

Schwimmer, Sponsoren und Firmen sind angesprochen. „Wir brauchen Hilfe beim Schwimmen der Staffel“, richtet sich die Stiftung an die Vereine der Region. Denn die Teilnehmer der Stunden-Staffel sollen zwölf Stunden das Wasser der Halle durchfurchen. Firmen, welche die Aktion unterstützen wollen, können für jede volle geschwommene Stunde der Staffel spenden. Dazu schließt die Stiftung im Vorfeld Verträge mit den Unternehmen ab. Interessierte können sich bei der AHB-Stiftung auf www.ahb-stiftung.de informieren und melden (Tel.: 03385/504608). Mit der Aktion in der Schwimmhalle tritt die Stiftung erstmals öffentlichkeitswirksam in Erscheinung.

Für das Sponsorenschwimmen können sich Einzelstarter, Familien, Freunde etc. einen oder mehrere Sponsoren vor dem 19. Januar suchen und dann möglichst viele Bahnen schwimmen.

Mindestens 409 Rathenower und Freunde möchte die Stiftung ins Wasser der Schwimmhalle bekommen. Von 9.00 bis 21.00 Uhr wird Schwimmern, Spendern und Sponsoren einiges geboten. Wie das Basketball-Wettschwimmen, die Kinderstaffel im kleinen Becken, Wasser-Aerobic durch Physiotherapeuten, ein Wettbewerb im Ringe-Tauchen, Bungee-Schwimmen, Aqua-Jogging, Wasser-Basketball und Wassertauziehen. Daneben kann jeder seine Bahnen für den Rideplatz schwimmen. Wer in den Alterklassen U12, 12-60 und Ü60 die längste Strecke absolviert, kann sich über einen Pokal freuen.

Die Namensgeberin dieser Treuhandstiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung für die Region Rathenow, Anne Hennig Ballhause, war Schwimmerin und Basketballerin. Sie lebte nach dem Motto „Aufgeben ist keine Option“. Im Januar 2017 war die Frau im Alter von 32 Jahren dem Brustkrebs erlegen.