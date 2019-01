Ruhestand nach erfolgreichen Berufsjahren

Simone Weber

Rathenow Erst zu Jahresbeginn verabschiedete Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) im Rathaus Norbert Heise als Geschäftsführer des Technologie- und Gründerzentrums und Joachim Muus als Optikpark-Geschäftsführer. Beide hatten Ende 2018 ihre Tätigkeiten für städtische Tochtergesellschaften beendet. „Mit dem TGZ sind wir zum Schluss auf dem richtigen Weg gewesen“, so der Bürgermeister. „Ich kenne keine Laga in Brandenburg, die besser nachgenutzt wurde als die in Rathenow 2006.“

Am Dienstag blickten Nobert Heise und Joachim Muus noch einmal auf ihre Tätigkeiten zurück. Heise war 1991 in die Stadtverwaltung gekommen. „Das heutige Amt für Finanzen und Wirtschaft hat sich über viele Jahre entwickelt. Ich begann mit Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung“, erinnerte er sich. Letztlich war Heise Wirtschaftsamtschef. 2010 war die TGZ-Geschäftsführung für ihn hinzu gekommen. Als er 2013 aus der Stadtverwaltung ausschied und in den Vorruhestand ging, führte Heise die TGZ-Geschäfte weiter - auf Bitten des Bürgermeisters. „Diesem Wunsch kam ich nach“, so Heise, der meint, dass das TGZ viel zu spät kam und viel zu teuer wurde. „Aber letztendlich hat mir die Arbeit Spaß gemacht, und ich kann nur jedem raten, mit dem (Vor-)Ruhestand nicht plötzlich aufzuhören, sondern noch eine Tätigkeit auszuüben.“ Bei Heise ist nun auch damit Schluss. Das TGZ wurde – nach kontroverser Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung – an die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) verkauft. Deren Ende 2018 in Rente gegangener Geschäftsführer, Hartmut Fellenberg, war zur Verabschiedung am Dienstag nicht im Rathaus anwesend.

Joachim Muus begleitete als Mitarbeiter der Berliner Werbeargentur Runze + Casper die Laga 2006 in Rathenow. Darauf folgte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, letztlich für den Optikpark. 2012 übernahm er mit Elfie Balzer die Geschäftsführung der kommunalen Betreibergesellschaft. „Diese Jahre waren meine schönsten Berufsjahre. Die Stadt hat mir viele Gestaltungsfreiheiten gelassen“, lobte Muus. Elfie Balzer steht der Nachfolgerin, Kathrin Fredrich, in diesem Jahr noch zur Seite. Dann geht auch Balzer in Rente.