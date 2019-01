Sanierung der L16 weiter in den Sternen

Sandra Euent

Schönwalde-Glien (MOZ) Das neue Jahr ist noch jung, traditionell finden nun die Neujahrsempfänge statt. Den Auftakt im östlichen Havelland machten am 5. Januar Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) und die Gemeinde Schönwalde-Glien. Bereits der 26. Neujahrsempfang ist es gewesen und zum 26. Mal fand er im Gasthof Schwanenkrug statt. Ebenfalls Tradition: Musikalisch begleitet wurde der Vormittag vom Gemischten Chor Schönwalde, der dies schon 26 Mal tat und in diesem Jahr seinen 35. Geburtstag feiern kann.

Zur weiteren Unterhaltung trugen zwei Klavierstücke vom erst 14-jährigen Patrick Kaldasch und natürlich die Reden des Bürgermeisters und wichtiger Gäste bei. Oehme ließ dabei das gesamte Jahr 2018 Revue passieren - gewürzt mit Ironie und Spitzen in Richtung der großen Politik.

Auf dem Herzen hat der Schönwalder Verwaltungschef einiges. Einen Bahnhof, so wie es ihn von 1953 bis 1996 mal gab, könnte seine aufstrebende Gemeinde gut gebrauchen. Denn der Zuzug hält weiter an und der nächstgelegene Bahnhof in Falkensee ist jetzt schon überlastet. Die Sanierung der L16, die durch die Sperrung der Straße Richtung Bötzow wegen Brückenbauarbeiten gerade besonders stark befahren ist, steht weiter in den Sternen. Allerdings, so Oehme, durfte er mittlerweile Streckenabschnitte benennen, die in besonders schlechtem Zustand sind. Nicht ganz einfach, denn die gesamte Landstraße bedarf dringend einer Erneuerung. Trotzdem sieht der Bürgermeister dies als ganz kleines Lichtlein am Horizont. Ein weiteres Licht sieht er im auf den Weg gebrachten Bebauungsplan für eine Seniorenwohnanlage.

Fehlen durfte auch nicht der Dank an die Ehrenamtlichen, allen voran den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren, die im vergangenen Jahr wirklich großartiges geleistet haben.

Im kommenden Jahr steht nicht nur für Bodo Oehme neben den verschiedenen Wahlen - auch der Bürgermeister wird in Schönwalde neu gewählt - der 2019 nun 30 Jahre zurückliegende Mauerfall im Mittelpunkt. Zu einer Gedenkveranstaltung am 9. November lud Oehme bereits ein. Weiteres, wie eine Mauer-Radtour, befindet sich in der Planung.