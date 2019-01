Sternsinger sammeln für Peru

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinde Herz Jesu sind schon seit einigen Tagen auf Tour. Nach Auftritten in Fehrbellin und Alt Ruppin machten sie am Dienstag unter anderem im Neuruppiner Rathaus bei Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) Station und spendeten nach drei Liedern dort für dieses Jahr den Segen „Christus mansionem benedicat“ – was so viel bedeutet „Christus segne dieses Haus“ und durch die Aufschrift „20 C+M+B 19“ verdeutlicht wird.

Die Kinder sammelten in diesem Jahr zudem unter dem Motto „Wir gemeinsam zusammen“ Geld für behinderte Kinder im südamerikanischen Peru. Dafür steckte Golde gerne einige Euro in die Sammelbüchse. „Man darf nie vergessen, dass wir hierzulande alle gut abgesichert sind“, sagte er und bedankte sich bei den Kindern für ihren Auftritt mit ein paar Süßigkeiten.

Wer übringens möchte, dass die Sternsinger auch einmal bei ihm vorbeikommen, muss das stets im Dezember in der Kirchengemeinde anmelden. (kus)