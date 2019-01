Im Königsgewand zu Besuch beim Landrat

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Sie kamen mit Sternenstäben, in funkelnden Kronen und prächtigen Umhängen: Verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar klopften am Dienstagnachmittag die Sternsinger von der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul am Paul-Wunderlich-Haus an. Empfangen wurden die 13 Kinder und Jugendlichen dort von Barnim-Landrat Daniel Kurth und einem knappen Dutzend Mitarbeitern der Kreisverwaltung.

Die hörten im Foyer des Kreishauses Lieder über Gerechtigkeit, waren dabei, als an der Tür zum Sitzungssaal der Segensspruch „C+M+B“ vom vorigen Jahr durch den aktuellen Aufkleber mit den Zeichen „20*C+M+B+19“ ersetzt wurde und entließen das Ensemble schließlich mit einer Schüssel voller Süßigkeiten. „Als Wegzehrung“, wie SPD-Mann Kurth sagte. Die nahmen die Kinder und Jugendlichen zwar begeistert entgegen. Ihr Hauptanliegen ist aber ein anderes: Sie engagieren sich mit der deutschlandweiten Aktion für arme und notleidende Kinder. Mit den Spenden werden etwa 1400 Projekte weltweit unterstützt, erklärte die 15-jährige Jennifer Lehmann.

Die junge Eberswalderin war schon zum 13. Mal beim Dreikönigssingen dabei. „Ich hoffe, ich kann auch noch länger mitmachen“, sagte sie. Warum? „Ich habe eben den Glauben und ich finde es sehr schön, dass wir den Segen von Haus zu Haus bringen.“ Die Aktion sei in jedem Jahr etwas Besonderes. „Und ich finde es auch gut, allen Leuten, die uns sehen, zu zeigen, dass wir da sind und noch eine Gemeinde haben in Eberswalde.“

Insgesamt machen etwa 20 Kinder bei den Sternsingern der katholischen Gemeinde mit, der auch Christen aus dem Umkreis bis Bad Freienwalde, Wriezen, Golzow und Joachimsthal angehören. In drei Gruppen aufgeteilt sind sie an insgesamt fünf Tagen rund um den Dreikönigstag am 6. Januar unterwegs.

Den Segen – überwiegend an Privathäuser – überbringen sie meist auf Wunsch beziehungsweise Einladung. In Eberswalde sind unter anderem das Rathaus und die Sparkasse Barnim jedes Jahr dabei. „Insgesamt 100 Häuser könnten es schon sein“, schätzt die langjährige Organisatorin Lidia Ziegler. „2800 bis 3000 Euro bringen wir hier alljährlich zusammen.“ In diesem Jahr werde speziell für Kinder in Peru gesammelt. Abschluss der Aktion sei am 20. Januar der Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul in der Schicklerstraße, sagt Lidia Ziegler. „Danach können die Kinder das Geld selbst zählen.“