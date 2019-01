Nicht ganz vorbildlich

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Sozialministerin verweist zu Recht auf die Vorbildrolle, die die Landesverwaltung bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen einnehmen sollte. Und sie streicht heraus, dass man dort tatsächlich bereits seit über einem Jahrzehnt über der Fünf-Prozent-Quote liegt, zu deren Einhaltung eigentlich alle Arbeitgeber mit über 20 Beschäftigten verpflichtet sind.

Im Kleingedruckten der aktuellen Zahlen entdeckt man jedoch, dass selbst in der Landesverwaltung der Anteil der Behinderten im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 0,1 auf sechs Prozent gesunken ist. Diese Tendenz ist also nicht ganz so vorbildlich.

Hier soll es aber nicht um Winzigkeiten gehen. Sondern darum, dass die meisten Arbeitgeber eben noch mehr Unterstützung brauchen, um an die gesetzliche Quote heranzukommen. Trotz aller auch in Brandenburg beschlossener Maßnahmen bleibt dies schwierig. Deshalb sollte sich das Land auch für die Umsetzung dieser Maßnahmen vorbildlich einsetzen.