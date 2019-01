CDU rügt im Rechtsausschuss die rot-rote Justizpolitik

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die CDU im Landtag hat am Dienstag aufs Neue den Brandenburger Justizminister Stefan Ludwig (Linke) wegen der Entlassung eines rechtsradikalen Brandstifters aus der U-Haft attackiert. Antworten auf offene Fragen konnte der Minister in der außerordentlichen Sitzung des Rechtsausschusses kaum liefern.

War die vom Oberlandesgericht verfügte Entlassung des Nauener Turnhallen-Brandstifter ein weiterer bedauerlicher Einzelfall oder ist es ein Ergebnis des „Spardiktats“ der Landesregierung? Diese Frage stellten mehrere CDU-Abgeordnete in der Sitzung immer wieder. Ludwig vermied eine Antwort darauf und erklärte, dass ihn die Freilassung des früheren NPD-Politikers ebenfalls traurig mache, vor allem im Gedanken an all jene im Land, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. „Es werden tagtäglich Höchstleistungen an den Gerichten vollbracht. In einem Fall hat es nun offenbar Mängel gegeben“, sagte Ludwig.

Aber der Angeklagte entgehe damit nicht seiner gerechten Strafe. Vielmehr zeige die OLG-Entscheidung, dass der Rechtsstaat funktioniere, so der Minister. Denn auch ein Verdächtiger habe Freiheitsrechte, die unter besonderen Konstellationen berücksichtigt werden müssten.

Welche Konstellationen es hier genau waren, will das OLG erst am 15. Januar in seiner Entscheidungsbegründung mitteilen. Möglicherweise wird sich auch herausstellen, dass vor allem der fehlerhafte Umgang mit einem Befangenheitsantrag im ersten Prozess gegen den Neonazi zu jener unzumutbaren Verzögerung geführt hat, es also nicht um Personalnot geht sondern schlicht um Fehler der beteiligten Richter.

Erik Stohn (SPD) argumentierte, dass man sich bei allem verständlichen Aufklärungsbedarf das Spekulieren über die Gründe sparen könne. In der nächsten planmäßigen Sitzung des Rechtsausschuss am 17. Januar wisse man mehr. Dann werde es sicher auch eine Antwort auf die CDU-Frage geben, in wie vielen Fällen bei Untersuchungshäftlingen die sogenannte Sechsmonatsfrist bis zum Prozessbeginn überschritten sei und man gegebenenfalls mit ihrer Freilassung rechnen müsse.

Jan Redmann und Danny Eichelbaum (beide CDU) gaben sich damit nicht zufrieden. Sie rügten, dass die Gerichte und das Ministerium nicht schon jetzt jene Infos beisammen haben, um die der Ausschuss kurz vor Weihnachten gebeten hatte. Entweder sei der Minister „unfähig oder unwillig“, die Fragen zu beantworten, polterte Redmann. Ludwig erwiderte, dass auch Mitarbeiter in Ministerien und Gerichten das Recht auf arbeitsfreie Feiertage hätten und die Antworten in wenigen Tagen vorliegen werden.

Die CDU versuchte schließlich noch, einen größeren Bogen zu ziehen: Wie viele Überlastungsanzeigen gibt es in der Justiz? Wie ist der Krankenstand? Wie viele neue Stellen gibt es im Haushalt 2019/2020? Ludwig erinnerte hier daran, dass 137 Stellen im Mittelbau und im Richterbereich besetzt werden können. Posten, die nach ursprünglicher Planung wegfallen sollten. „Wir haben die Kehrtwende vollzogen. Die Maßnahmen greifen jetzt“, beteuerte der Minister. Justiz-Vertreter hatten freilich immer wieder betont, dass die jetzigen Korrekturen beim Personal nur ein Anfang sein dürften.