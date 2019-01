Ausschuss grundsätzlich dafür

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Wie klar und doch schwierig die Entscheidung ist, wurde einmal mehr am Montagabend im Sonderausschuss deutlich. Da wurde nicht mit Kritik gespart, aber auch um Sachlichkeit gerungen.

Beraten wurde unter anderem ein Antrag der Fraktionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und Bündnis Panketal. Die Linke-Fraktionsvorsitzende Christel Zillmann verlas den überarbeiteten Beschlusstext, der nach November-Beratungen im Sozial-, Finanz- und Hauptausschuss nun auch der Gemeindevertretung vorgelegt werden soll. Demnach sei „die Errichtung einer weiteren kommunalen Grundschule in Panketal“ zu beschließen. Der Bürgermeister werde beauftragt, ein entsprechendes Lösungskonzept zu erarbeiten. Dazu zählen neben der Standortfrage auch Finanzierbarkeit und Zügigkeit sowie die bauliche Umsetzung der neuen Einrichtung. Auch Möglichkeiten der Nachnutzung sollen geprüft werden.

Bau-Fachbereichsleiter Stefan Kadatz verwies darauf, dass ein ganzer Standort zu untersuchen sei. Dazu gehörten neben dem Schulhaus auch der Hort, eine Mensa und Zwei- bis Dreifelderhalle. Investitionen in den Gesamtschulstandort, wo sich die wachsenden Schülerzahlen ebenfalls in den kommenden Jahren niederschlagen, seien ebenso nötig. Im Mai hatte die Gemeindevertretung Beschlüsse gefasst, die neben der Sanierung des WAT-Gebäudes weitere Fragen wie den Neubau/Abriss/Sanierung der Einfeldsporthalle an der Schönerlinder Straße und Erweiterung der Mensa vorsehen. Bis zu 30 Millionen Euro könnten in den kommenden Jahren in die Versorgung und Bildung der Panketaler Schüler fließen.

Im Ergebnis der Integrierten Kita- und Schulbedarfsplanung bis 2030, die die Gemeinde beauftragt hatte, fehlen im Ergebnis für die Jahrgänge 2029/30 17 Klassenräume. Das entspricht einer zwei- bis dreizügigen Grundschule. Ob diese jedoch als neuer Standort ausgeprägt werden müsse oder auch in Anbindung und Erweiterung vorhandener Kapazitäten entstehen könnte, bereitete einigen Mitgliedern des Gremiums Kopfschmerzen. Vor allem die SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Gambal-Voss merkte an, dass ihr genauere Differenzierungen über die einzelnen Klassenstufen hin fehlten. Auch würden einige Wohngebiete wie in Neu-Buch nicht so gebaut wie geplant. Einen dritten Standort nicht wie bereits 2012 zu verhindern, warnte der Grüne Christian Berth. Die Standorte seien groß, Wege weit und im Fall der Schule Zepernick nicht erneut zu erweitern. Stefan Stahlbaum ergänzte, die Sicherheit von Schülern und Lehrern habe Vorrang.

Heinz-Joachim Bona (Unabhängige/Grüne) mahnte, weiträumiger zu denken und die Standortsuche weiter zu fassen. Er hielt mit Kritik an der Gemeindeverwaltung nicht zurück, die Sitzung am Mittwoch sei schlecht vorbereitet. Es hätten schon Standortvorschläge kommen können. Das wiesen die Einreicher, darunter Matthias Horbank (Bündnis Panketal), zurück. Es sei zunächst der erste Schritt zu gehen, die Standortsuche folge. Der Ausschussvorsitzende, Tobias Herrmann (Unabhängige/Grüne), lenkte die Entscheidung so. Sieben Panketaler waren für den Grundsatzbeschluss, eine kommunale Grundschule zu errichten. Die SPD-Vertreter enthielten sich.

Heute um 19 Uhr tagt im Rathaus die Gemeindevertretung.