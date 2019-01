Linke suchen noch Kandidaten

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Für die am 26. Mai im Land Brandenburg anstehenden Kommunalwahl sucht die Linke im Löwenberger Land noch Kandidaten, „deren Herzen links schlagen und die bereit sind, als linke Interessenvertreter in den Kommunalparlamenten mitzuarbeiten“, hat der Geschäftsführer der Linken in Oberhavel, Ralf Wunderlich, seinen Aufruf formuliert.

Das Problem an der Sache ist, dass es derzeit im Löwenberger Land zwar einen Ortsverein der Linken gibt, allerdings keinen dazugehörigen Ortsvorstand. Der muss laut Statut der Partei alle zwei Jahre neu gewählt werden, was allerdings diesmal nicht geklappt hat. Insofern sind die zehn Mitglieder der Linken im Löwenberger Land derzeit kopflos, weshalb die Suche und Nominierung der Kandidaten für die Kommunalwahl nun der Kreisverband organisiert. Denn laut Parteistatut führt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes die nächsthöhere Instanz, das ist der Kreisverband Oberhavel, die Geschäfte.

Zwar hatten sich sowohl die Mitglieder der Ortsvereine im Löwenberger Land als auch die im benachbarten Liebenwalde während ihrer Zusammenkünfte im November für einer Fusion ausgesprochen, um so die Kräfte bündeln zu können. Im konkreten Fall der Suche nach Kandidaten für die Kommunalwahl käme der Zusammenschluss jedoch viel zu spät, so Wunderlich. Denn, auch wenn sich die Mitglieder des Ortsvereine grundsätzlich einig sind, über solche strukturelle Veränderung kann nur in der Gesamtmitgliederversammlung des Landkreises Oberhavel entschieden werden, und die kommt erst im April zusammen. Insofern muss der Kreisverband der Linken nach geeigneten Kandidaten suchen und zur Wahlversammlung einladen. Die Entscheidung, wer auf der Liste der Linken zur Kommunalwahl im Löwenberger Land antritt, trifft allerdings doch der Ortsverein im Verlauf seiner Gesamtmitgliederversammlung.

Als letzter Termin für Interessenten, die mit der Linken im Löwenberger Land zusammenarbeiten und auf ihrer Liste kandidieren wollen, steht Sonnabend, 19. Januar. Was dann folgt, sind Gespräche mit Ralf Wunderlich oder dem Linken-Kreisvorstand, um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten. Danach lädt der Kreisvorstand die Mitglieder des Ortsvereins Löwenberger Land zur Wahlveranstaltung ein, um die Liste zu erstellen. Parallel dazu wird dort auch mit der Erarbeitung des Wahlprogramms für die Großgemeinde und deren immerhin 17 Ortsteilen begonnen. Dass die Linke nicht für jeden Ortsbeirat einen Kandidaten aufstellen wird, sieht Wunderlich gelassen. „Wir werden nach geeigneten Kandidaten für Gemeindeparlament und die Ortsbeiräte suchen, um auch im ländlichen Raum im Allgemeinen und im Löwenberger Land im Speziellen, linke Interessen durchzusetzen. Dann muss der Wähler entscheiden.“(veb)

Wer Fragen oder Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Linken im Löwenberger Land hat, kann sich unter der Telefonnummer 033084 507272 melden.