Gemeinde bezahlt Feuerwehrausflug

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Die Jugendfeuerwehren aus Marwitz, Eichstädt, Vehlefanz und Bötzow besuchten am Wochenende den Technischen Dienst der Berliner Feuerwehr. „Das ist eine Spezialeinheit für komplizierte Rettungseinsätze der Hauptstadtberufswehr“, erklärt Gemeindejugendwart Paul Kresse, selbst bei der Berliner Berufswehr im Einsatz.

Die Jugendwehren aus Oberkrämer wurden in Berlin-Charlottenburg in zwei Gruppen aufgeteilt und über das weitläufige Gelände geführt. „Es gab einiges an komplizierter Rettungstechnik und schweren Rüstfahrzeugen zu bestaunen“, so Paul Kresse im Nachgang. „Insgesamt befinden sich 48 Fahrzeuge am Standort, die jederzeit in ganz Berlin zum Einsatz kommen können. Die Kinder der Jugendfeuerwehr Oberkrämer konnten dabei viele Fragen stellen und einiges an neuem Wissen sammeln.“

Zurück im Gerätehaus in Bötzow gab es nach dem Ausflug ein stärkendes Essen. Die Kosten der gesamten Unternehmung übernahm die Gemeinde.