Nächste Tarifrunde am Klinikum

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Klinikum werden morgen die Tarifgespräche für die 1500 Beschäftigten wieder aufgenommen. Im Herbst hatten sich Ver.di und die Geschäftsführung aufgrund noch unklarer gesetzlicher Neuregelungen zunächst auf eine Übergangsregelung bis Januar verständigt. Einen Teilerfolg hat Ver.di dabei bereits errungen.

Die Tarifverhandlungen laufen seit Mitte 2018. Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert für die Frankfurter Beschäftigten gleiche Löhne, wie sie in öffentlichen Berliner Krankenhäusern wie der Charité oder bei Vivantis gezahlt werden. In den genannten Häusern kommt ein Flächentarifvertrag des öffentlichen Dienstes zur Anwendung, der für Krankenhäuser in Ost und West gleichermaßen gilt. Allerdings nur für jene Einrichtungen, die Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband sind. Das Frankfurter Klinikum gehört nicht dazu. Bei der Tochtergesellschaft der börsennotierten Rhön-Klinikum AG gilt stattdessen ein Haustarifvertrag, den Ver.di regelmäßig neu aushandelt. In Zahlen ausgedrückt klaffte (bis vor kurzem) zwischen dem sogenannten West-Tarif und den Löhnen für das Pflegepersonal in Frankfurt eine Differenz von 9,6 Prozent. In anderen Berufsgruppen ist der Unterschied ähnlich groß. Diese Lücke will Ver.di – 28 Jahre nach der Wende – schließen und fordert daher eine entsprechende Lohnanpassung. „Es gibt keinen Grund, weniger zu zahlen, als in einem kommunalen Krankenhaus“, sagt Ralf Franke, der für Ver.di die Verhandlungen führt. Nicht nur, dass die Beschäftigten die gleiche Leistung erbringen würden wie ihre West-Kollegen. Die Krankenkassen refinanzierten die Krankenhausleistungen in Frankfurt (Oder) auch nicht schlechter als in Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Berlin. Die Vergütung der Leistungen sei gegenüber allen Krankenhäusern durch die Fallpauschalen weitestgehend bundesweit einheitlich geregelt.

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, hatten sich Mitte Oktober 350 Mitarbeiter an einem Warnstreik beteiligt. Kurz darauf verständigten sich die Verhandlungsparteien zunächst auf eine Übergangsregelung. Denn zu dem Zeitpunkt waren die finanziellen Auswirkungen des neuen Pflegepersonalstärkungsgesetz des Bundes noch nicht abzusehen. Mit der Vereinbarung bekamen die Krankenhausbeschäftigten nun rückwirkend ab August 2 Prozent mehr Gehalt sowie im Dezember einmalig 350 Euro zusätzlich ausgezahlt. Zugleich wurden die Entgelte für die Auszubildenden bereits wie gefordert auf das Westtarif-Niveau angehoben. In Summe sind dies zwischen 110 und 132 Euro mehr im Monat.

„Das war ein erster großer Schritt nach vorn“, sagt Ralf Franke. In der nächsten Verhandlungsrunde am Donnerstag gehe es nunmehr darum, das Entgeltniveau auch für die anderen Beschäftigten deutlich anzuheben. „Wir bleiben bei unseren Forderungen“, so der Ver.di-Vertreter. Die Gewerkschaft rückt von den noch fehlenden 7,6 Prozent mehr Lohn für eine Angleichung an den West-Tarif also nicht ab. Zu weiteren Forderungen gehören unter anderem höhere Vergütungen und Zulagen für Bereitschaftsdienste, Nacht- und Schichtarbeit. „Die finanziellen Spielräume für das Klinikum sind durch das neue Pflegepersonalstärkungsgesetz sogar noch größer geworden. Denn künftig sollen Tarifsteigerung weitestgehend voll refinanziert werden“, argumentiert Ralf Franke.

Weitere Gesprächstermine im Klinikum sind für den 31. Januar und 26. Februar angesetzt. Sollte es zu keiner Annäherung kommen, schließt die Gewerkschaft weitere Warnstreiks nicht aus.