Mitch Ryder live im Oderbruch

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wriezen. Die Rocklegende Mitch Ryder geht wieder auf Deutschland-Tournee und macht zum Start am 6. Februar erstmals in Wriezen Station. Der Verein Ranch hatte hier nicht locker gelassen, wollte ein Konzert unbedingt ins Oderbruch holen.

Wenn Mitch Rider in Europa tourt, ist seit 25 Jahren „Engerling“ als Begleitband dabei. Das war letztlich der Schlüssel dafür, den US-Amerikaner auch für Wriezen zu gewinnen. Das bestätigt Manager Gert Leiser gegenüber dieser Zeitung. Schließlich tritt „Engerling“ beim Verein Ranch inzwischen jedes Jahr am Himmelfahrtstag auf. „Wir kennen die Bühne, die Technik. Da kann die Band gut arbeiten.“

Leiser bezeichnet den Auftakt der „Welcome back 2019“-Tour in Wriezen dennoch als „besondere Geschichte“. „Normalerweise wäre ein solches Konzert mit eher hochpreisigem Kartenpreis an einem Mittwochabend auf dem flachen Land wohl nicht zustande gekommen“, sagt er und natürlich habe er den Chef da auch fragen müssen. Aber der Verein Ranch um Michael Markner sei hartnäckig gewesen. Gert Leiser: „Die Veranstalter wollten das Konzert – unbedingt.“

Das Vereinsheim in der Heinrich-Lehmpuhl-Straße bietet dafür hundert Plätze. Doch auch die müssen erst einmal gefüllt sein. Doch weder der Verein noch der Manager zweifeln am Erfolg. „Mitch wird zum Tourstart mit voller Kraft auf der Bühne stehen, so wie immer, wenn er auf der Bühne ist.“ Und so erinnert Leiser an Mitch Ryders legendären Auftritt am 6. Oktober 1979 bei der WDR-Rockpalast-Nacht. „Der war so genial, dass er sich dadurch Europa erschlossen hat.“ Und irgendwann einmal sei ein Konzert in Koblenz eigentlich ausverkauft gewesen. „Doch dann gab es Glatteis und kam kaum Publikum, weil wirklich nichts mehr ging. Aber es war ein Bombenkonzert und auch jemand vom Rockpalast dabei. Danach wurde Mitch für ein weiteres Jahr gebucht.“ Einigen Fans sage der Musiker aus Detroit noch etwas aus anderem Grund: „Er war in den 1960er-Jahren ein Rock’n’Roll-Star mit mehreren Top-Ten-Hits.“ Das Alter der Konzertbesucher liege meist zwischen 40 und 60 Jahren. „Er ist vor allem ein Live-Musiker“, sagt Leiser und verweist auch auf das neue Album, das in ein- bis anderthalb Wochen unter dem Titel „The Blind Squirrell Gets A Nut“ („Das blinde Eichhörnchen findet eine Nuss“) erscheint. „Das erinnert uns an das blinde Huhn, das auch mal ein Korn findet“, erklärt der Manager und fügt hinzu: „Mitch mag solche Sprüche und skurrile Sachen.“ Auf dem Album seien noch nicht veröffentlichte Songs und spezielle Liveversionen zu hören.

Unterdessen ist die Freude über den Coup beim Verein Ranch deutlich durchzuhören. „Leute fragen über Facebook, ob es wirklich stimmt, dass Mitch Ryder nach Wriezen kommt“, sagt Michael Markner. „Wir freuen uns darauf. Es ist für uns und unser Publikum eine Art Goodie.“

Übrigens: Mitch Ryder gibt sein Abschlusskonzert seit Jahren in der Kulturgießerei in Schöneiche. Am 17. März ist es wieder soweit. Doch das ist eine andere besondere Geschichte.

Mitch Ryder ist am 6. Februar in Wriezen zu erleben, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Vereinshaus des Ranch e. V. in der Heinrich-Lehmpuhl-Straße 16 b. Karten im Vorverkauf für 23 Euro unter www.rwmc-wriezen.de oder auch über den Ticket-Service dieser Zeitung unter Telefon 0335 66599558.