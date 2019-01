Vereine wollen Kreis-Hallen nutzen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Schulsporthallen in Eisenhüttenstadt, die sich im Besitz des Landkreises Oder-Spree befinden, sollen künftig auch von Vereinen der Stadt genutzt werden können. Das fordern zwei Vereine der Stadt. Damit soll die prekäre Trainingssituation entspannt werden.

Die Forderungen sind nicht neu, kürzlich haben ihnen Manfred Borchert, Vorsitzender des Eisenhüttenstädter Basketbtball-Vereins, und Torsten Geller, Vorsitzender des Volleyballvereins VSB Offensiv Eisenhüttenstadt, in der Stadtverordnetenversammlung noch einmal Nachdruck verliehen. In einem Schreiben fordern sie die Stadt Eisenhüttenstadt und den Landkreis Oder-Spree auf, Gespräche darüber zu führen, wie die Schulsporthallen des Landkreises künftig auch von Vereinen für Training und zu Wettkämpfen genutzt werden können.

Den Bedarf an zusätzlichen Hallenkapazitäten gibt es. Die beiden Vereine teilen sich momentan eine Halle. Zwar seien die Trainingszeiten und die Wettkampfzeiten abgestimmt worden, stellen die beiden Vorsitzenden fest. Trotzdem konnte unter anderem nicht der notwendige Trainingsumfang gewährleistet werden und konnten Wettkämpfe in der angestammte Halle nicht ausgetragen werden.

Dabei würde es aus Sicht der Vereine eine einfache Lösung geben. Denn es gibt Hallenkapazitäten, die nicht genutzt werden in den Nachmittag- und Abendstunden. Es handelt sich um die Schulsporthallen des Landkreises. So wurden am Albert Schweitzer-Gymnasium und am Oberstufenzentrum in den vergangenen Jahren für mehrere Millionen Euro zwei nagelneue Hallen gebaut. Dazu kommen Hallen an der Pestalozzi- sowie an der Gesamtschule, die allerdings nicht so sehr ins Gewicht fallen dürften. Die beiden Vorsitzenden haben gerechnet und überschlagen, dass die vier Hallen 755 Stunden von Montag bis Freitag in der Zeit von 15 bis 22 Uhr, sowie an den Wocheneden 755 Stunden in der Woche nicht genutzt werden. Oder positive formuliert: Das wären Zeiten, die Vereinen zur Verfügung stehen könnten.

Manfred Borchert und Torsten Geller sind sich sicher, dass sie nicht nur für ihre beiden Vereine sprechen. So wurde zum Beispiel bei der Einwohnerversammlung des Bürgermeisters in Diehlo auch der Wunsch formuliert, die Landkreis-Hallen nutzen zu können. „Es gibt in unserer Stadt Sportarten, die in unserer heutigen Zeit unter unmöglichen Bedingungen trainieren und Wettkämpfe bestreiten“, erklären die beiden Vorsitzenden.

Derweil hat es mit dem Landkreis zu dem Thema auch schon Gespräche gegeben. Eine Anfrage wurde mit Hinweis auf brandschutztechnische Bestimmungen abgelehnt. Auf dieses Problem machte auch Ingrid Siebke (SPD) aufmerksam. So seien die Hallen zwar für den Schulsport aber nicht für den allgemeinen Sport zugelassen, gab sie in der Stadtverordnetenversammlung eine Information weiter, die der Landkreis im Bildungsausschuss gegeben hatte. Hauptknackpunkt aber, weshalb alle Vorstöße bisher gescheitert sind, ist eine Entgeltordnung. Die hatte der Landkreis für seine Hallen erarbeitet, denn nicht nur in Eisenhüttenstadt gibt es den Wunsch, dass die Hallen Vereinen zur Verfügung stehen. Doch die Gebühren waren so hoch, dass sie für die Vereine nicht tragbar waren. Ingrid Siebke, die auch Kreistagsabgeordnete ist, sagte, dass das Thema erneut im Bildungsausschuss beraten wird. Vor der Sommerpause soll es eine Regelung geben.