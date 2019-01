Ansturm an der Brötchen-Theke

Das Frühstück ist gesichert: Sophia Anapliotis, 26, aus Kagel versorgt sich fast täglich mit Brötchen und Cola an der Go-Tankstelle in Lichtenow. Zum Selbstschmieren hat sie keine Zeit und keine Lust. 600 bis 700 halbe Brötchen belegen die Mitarbeiter der Tankstelle täglich für ihre vielen Kunden. © Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ; Annemarie Diehr) Zum Stulleschmieren haben viele Bauarbeiter, Handwerker und Jugendliche morgens keine Zeit oder Lust. Entsprechend voll ist es an den Tresen von Tankstellen und Bäckereien. 600 bis 700 halbe Brötchen wechseln mancherorts täglich den Besitzer.

Dienstagmorgen, 9.30 Uhr, im „GIP Casino“, der Kantine im Gewerbepark an der Fürstenwalder Lindenstraße: Frank Freudiger beißt von einem Käsebrötchen ab, neben ihm greift Frank Röder zu einer Tasse Kaffee. „Ich frühstücke zu Hause“, sagt er. „Bei 3,20 Euro für zwei halbe Brötchen, eine Bockwurst und eine Tasse Kaffee stelle ich mich nicht zu Hause hin“, erwidert Freudiger. „Unschlagbar günstig“ sei das Frühstück hier, da sind sich die beiden Männer, die als Unternehmer aus Eisenhüttenstadt und Finkenheerd häufig in der Region unterwegs sind, einig.

70 Cent kostet ein halbes Brötchen mit Wurst, Käse, Eier- oder Heringssalat in der Kantine. Chefin Sylvia Sossna und ihre Mitarbeiter bereiten täglich 150 davon vor. Der Ablauf – Brötchen von der Bäckerei Mahlkow aufschneiden, Margarine und Aufschnitt drauf, ab auf die Servierplatte – sei so optimiert, dass dafür wenige Handgriffe in kurzer Zeit nötig seien. So komme der Preis zustande, der trotz Erhöhung um 10 Cent im November weit unter dem liegt, was Bäckereien verlangen. Deren Preise von bis zu drei Euro für ein ganzes belegtes Brötchen findet die Kantinen-Chefin nicht gerechtfertigt.

Bei der Wriezener Backstube im Rathauscenter wurden die Preise im August erhöht, sagt Verkäuferin Manuela Wilke: von 2,95 Euro auf 3,25 Euro für ein belegtes Baguette. Bei der Bäckerei Dreißig ist das Salami-Baguette für 2,60 Euro zu haben. „Die gehen am besten“, sagt Lydia Striemer, Verkäuferin in der August-Bebel-Straße. Lüften sich die Reihen auf den Platten hinter der Theke, muss sie nachschmieren: Baguettes mit Käse und Salat, Ciabatta mit Tomate-Mozzarella, Brötchen mit Ei.

Dort hat sich auch Fliesenleger Marco Flick mit Frühstück und Mittag versorgt. „Ich nehme den Bäcker, der in der Nähe ist“, sagt der 36-jährige Frankfurter, der gerade in einer der Neubauten an der Fürstenwalder Henry-Hall-Straße zu tun hat. Sieben bis acht Euro kostet ihn die Verpflegung täglich. „Ist teurer geworden, aber wir sind ja auch teurer geworden“, sagt Flick. Nur den Kaffee zum Mitnehmen habe er sich abgewöhnt. Mehr als drei Euro für einen großen Becher sind ihm dann doch zu viel.

So teuer ist es im Bistro Mr X an der L38 in Hangelsberg nicht. „Um die vier Euro“, sagt Willi Kranz, zahle er für seine Leberwurstschrippe und die zwei Pötte Kaffee. Regelmäßig gönnt sich der 81-jährige Hangelsberger sein Frühstück im Bistro. „Manchmal ist ein Bekannter drin, dann quasseln wir ein bisschen“, erzählt der Rentner.

Einen regelrechten Ansturm auf Brötchen, Bockwurst und Knacker erlebt die Go-Tankstelle an der B1 in Lichtenow jeden Morgen. „Die Brötchenschicht kommt um 3 Uhr“, sagt Mitarbeiterin Leonore Neubert. 600 bis 700 halbe belegte Schrippen verkaufen sie und ihre Kollegen täglich. Für 2,90 Euro gibt’s das „Kleine Frühstück“ mit drei halben Brötchen, einem Ei und einem Kaffee in der Porzellantasse oder im umweltfreundlichen Mehrwegbecher. Lkw-Fahrer Jan, 45, hält jeden Morgen hier. Leberwurst, Spiegelei und Salami hat er diesmal als Belag gewählt. „Am besten geht Mett“, weiß Leonore Neubert. Das wählt Sophia Anapliotis auch meistens. Am Dienstag ist Mett aus, darum landeten zwei Salami-Brötchen sowie zwei Knacker mit Senf in der Verpackung. „Ich habe keine Zeit und keine Lust, mir Frühstück zu machen“, sagt die 26-jährige Kagelerin.

Das Frühstücks-Geschäft ist auch für ihn ein wichtiger Umsatzbringer, sagt Marcus Schröder, der vier Shell-Tankstellen in Fürstenwalde, Erkner und Beeskow betreibt. Angebots-Kombinationen mitsamt Preisen wechseln ständig. Um weibliche Kundschaft anzulocken, sei es wichtig, auch Kaffee-Spezialitäten wie Cappuccino und Latte Macchiato anzubieten.