Ein Jahr großer Vorbereitungen

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Bürgermeister Henryk Pilz sieht das bevorstehende Jahr als „Sprungbrett für 2020“. Sein Team hat Pilz strategisch verstärkt: Seit 1. Januar fungiert die 53-jährige Journalistin Daniela Sell als Pressesprecherin. „Eine überfällige Personalie“ sei das, sagt Pilz.

Verbesserung der Kommunikation – das war ein großes Thema von Pilz, als er vor mehr als einem Jahr in den Wahlkampf für sein heutiges Amt startete. Im MOZ-Redaktionsgespräch vor der Stichwahl hatte Pilz auf die Frage nach der Berufung eines Sprechers oder einer Sprecherin noch gesagt, der Sprecher werde gegebenenfalls er selber sein. „Das bleibt auch so, dafür bin ich gewählt“, sagt Pilz jetzt. Trotzdem sei die Verstärkung dringend nötig. Dass das mehr Personalkosten in einer nicht einfachen Haushaltslage bedeutet, bestätigt Pilz: „Aber es ist sinnhaftig.“ Daniela Sell solle mehr tun als nur Fragen beantworten. Zu ihren Aufgaben wird auch die Pflege der neuen Homepage, die bald ausgeschrieben werden soll, gehören, außerdem interne Kommunikation. „Und ich werde mich bei der Organisation von Veranstaltungen einbringen“, sagt die Fredersdorferin, die jahrelang in Strausberg beim Märkischen Sonntag, dem Anzeigenblatt des Märkischen Medienhauses, gearbeitet hat.

Stichwort Haushalt: Der Entwurf soll in die nächste Sitzungsrunde, die Mitte Januar beginnt, eingebracht werden. Allzu große Sprünge sind 2019 nicht geplant. Die Buchhorster Straße, deren Ausbau im April wegen weit über den Ansätzen liegenden Kostenangeboten Knall auf Fall abgeblasen wurde, wird zwar ausgeschrieben – aber nur auf den knapp 50 Metern zwischen Neu Zittauer und Heinestraße, wo Kopfsteinpflaster und zwei Bushaltestellen liegen, aber keine privaten Grundstücke. Der Rest der maroden Straße soll anders ertüchtigt werden.

Ansonsten steht natürlich der Auftakt bei der Städtebau-Förderung im Fokus, mit dem Projekt Kirchvorplatz. Was genau dort entstehen soll, ist noch völlig offen und wird in einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe diskutiert. Das Spannungsfeld erläutert Pilz an einem einfachen Beispiel: „Die einen hätten gerne einen Brunnen, die anderen sagen, der stört dann bei größeren Veranstaltungen.“

Zu den großen Themen des Jahres wird auch der Dauerbrenner Schule gehören. Pilz spricht von Zeitdruck. Die Container, die im Februar an der Löcknitz-Grundschule in Betrieb gehen sollen, sind für fünf Jahre gedacht. Das ist der Zeitraum, innerhalb dessen eine Lösung entwickelt und gebaut sein muss. Auf Platz eins steht für Pilz immer noch das Schulzentrum in Kooperation mit dem Landkreis, also eine Einrichtung, die von der ersten bis mindestens zur 10. Klasse führen soll. Diese Priorität gelte ungeachtet der Tatsache, dass die einst erhofften Landesfördermittel weg sind. Hindernis ist bislang, dass der Kreistag keine Entscheidung gefällt hat. Auch deshalb wird der Kreis zu einer der nächsten Sitzungen in Erkner eingeladen.

Ob der Kreis mitzieht oder Erkner allein für eine Grundschule sorgen muss: Pilz sieht das Gelände an der Morus-Oberschule als den wahrscheinlichsten Standort. Dort liegen auch Potenziale für weitere Kita-Ausbauten, vor allem bei der Kita Eichhörnchen. Die Erweiterung der Kita Koboldland, in den Kosten stark gestiegen, muss erst noch zu Ende gebracht werden. In welcher Konstellation auch immer: Pilz sieht erhebliche finanzielle Herausforderungen auf die Stadt zukommen und will deshalb auch für diese Großinvestitionen sparen.

Eine weitere Baustelle aus dem Jahr 2018 soll ebenfalls abgearbeitet werden, die Sanierung des Kunstrasenplatzes im Sportzentrum. Rund 400 000 Euro soll das kosten. Ziel ist, möglichst in den Sommerferien zu bauen, wenn die Sportvereine pausieren.