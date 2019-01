Wütender Lkw-Fahrer schiebt Sperre weg

Zerbröselt: Eine Fräsmaschine schneidet am Dienstag den Asphalt auf der Berliner Straße (B158) in Bad Freienwalde. © Foto: Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Bauleute haben am Dienstag wieder die Vollsperrung auf der B 158 mit Betonelementen verstärken müssen. „Ein Lkw muss am Morgen die Sperren weggeschoben haben“, sagte Gerd Kleinow, Polier der Baufirma Engron. Vermutlich hatte er einen Anhänger, so dass er nur schwer wenden konnte. Deshalb wurde die Dreifach-Sperrung mit Kunststoffelementen aufgehoben. Stattdessen verbanden die Bauleute die Betonklötze mit Betonstreben. „Wir hoffen, dass sie jetzt hält“, fügte der Polier hinzu.

Auch die Waldwege, die von der B 158 abzweigen, mussten mit zusätzlichen Betonklötzen bestückt werden. „Die Leute sind durch Büsche gefahren und haben sich mit Sicherheit den Lack ihres Autos zerkratzt“, vermutete der Polier. Die Baufirma hat am Dienstagmorgen damit begonnen, zwischen der Kreuzung August Heese-/August-Bebel-Straße sowie ihrer Lagerfläche für Baumaterial, so in etwa gegenüber dem Haus der Naturpflege, auf einer Fahrspur den Asphalt abzufräsen. Die andere Fahrspur bleibt dem Anliegerverkehr vorbehalten und vorerst unangetastet.

„Wir beginnen gleich an diesem Mittwoch mit dem Einbau des Regenwasserkanals“, kündigte Gerd Kleinow an. Die Rohre werden in 2,50 bis drei Meter Tiefe verlegt. Das Fräsmaterial werde nur teilweise abgefahren. Es werde planiert, damit Autos darüberfahren können, wo gerade nicht gebaut wird.

Für Irritationen und bissige Kommentare in den sozialen Medien sorgte am Montag das Schild mit der Aufschrift „Bis Waldstadt frei“, das in Platzfelde in Richtung Bad Freienwalde stand – ein Überbleibsel der Sperrung vor Weihnachten. Vor allem Bewohner der Waldstadt fielen darauf herein und standen in Sichtweite ihrer Wohnhäuser vor der Sperre. Wutschnaubend mussten sie umkehren und über Falkenberg nach Hause fahren. „Wir haben das Schild gleich am Dienstagmorgen entfernt“, sagte ein Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßenwesen.