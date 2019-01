Erfolgreich zum Auftakt

Die ersten Torschützen im ersten Test: Fürstenwaldes Cihan Kahraman (vorn) glich in der 18. Minute die frühe Buckower Führung von Benjamin Zwerschke (4., dahinter) aus. © Foto: Martin Ramos

Martin Ramos

Fürstenwalde Nach Abschluss eines anstrengenden ersten Trainingstages absolvierten die Regionalliga-Fußballer des FSV Union Fürstenwalde am Montagabend ihr erstes Testspiel des neuen Jahres. Gegen den ambitionierten Tabellenführer der Landesklasse Ost FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf gelang nach frühem Rückstand ein 4:2 (2:1)-Erfolg.Union-Trainer André Meyer wollte nicht so tief in die Analyse gehen: „Verbuchen wir das Spiel unter Auftakt. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften das erste Mal wieder auf dem Feld agiert haben.“

Früh gingen die Gäste durch Benjamin Zwerschke in Führung. Der Bruder des Ex-Fürstenwalders Jakob bekam einen Einwurf von Jonas Ehm verlängert, den er rechts unten im Tor platzierte (4.).

Die Fürstenwalder konterten mit ihrer ersten großen Chance, eine Flanke von Ingo Wunderlich setzte Nils Stettin per Kopf an den Pfosten (8.). Eine klasse Parade zeigte dann Paul Büchel, der einen strammen Schuss von Sirko Neumann aus dem Dreiangel holte (11.). Nach Versuchen von Wunderlich und Franz Hausdorf gelang Cihan Kahraman schließlich der Ausgleich, aus zirka 20 Metern schlenzte er den Ball in den Winkel (18.).

Doch die Gäste aus der Märkischen Schweiz ließen sich davon wenig beeindrucken, hatten ihrerseits zwei Großchancen. Jakob Zwerschke brachte einen Freistoß auf den langen Pfosten, doch Pawel Wojtalak köpfte direkt in die Arme von Büchel. Und Bartosz Barandowski setzte einen Heber über den Keeper und neben das Tor (27.). Auf der anderen Seite gelang wenige Minuten vor der Pause Mert Sait per Kopf die 2:1-Führung (39.).

Zur zweiten Halbzeit wechselte Meyer die komplette Elf durch, die Gäste tauschten zwei Spieler. Die erste große Chance ergab sich wieder für die Concordia. Nico Schulz spitzelte den Ball zu Ehm, dessen Nerven versagten aber vor David Richter (51.). Nach weiteren guten Möglichkeiten für den Viertligisten, darunter ein Pfostenschuss von Lukas Stagge, schlug wieder der FCC zu: Pawel Bacler traf im Strafraum-Gewühl zum Ausgleich (67.). Mit zunehmender Spieldauer kamen die Fürstenwalder immer öfter vor das gegnerische Tor, vergaben aber ihre Chancen, ehe Peter Köster (82.) mit 35-m-Schuss in den Dreiangel und Burim Halili (87.) per Kopf nach Ecke von Martin Zurawsky für den Endstand sorgten.

„Wir wollten mit einem positiven Ergebnis raus gehen, das haben beide Gruppen pro Halbzeit jeweils geschafft“, sagte Meyer. „Großen spielerischen Wert hatte diese Partie aber nicht. Dafür war der Tag mit dem Laktat-Test und der Trainingseinheit direkt vor dem Spiel zu anstrengend. Wichtig ist, dass alle Spieler verletzungsfrei aus der Winterpause gekommen, fit und motiviert sind.“ Sein Gegenüber Dennis Schulz wollte den Test ebenfalls nicht zu hoch bewerten: „Für uns war es das erste Spiel ohne Training und dafür eine ordentliche Einheit. Ich bin zufrieden.“

Der FSV Union spielt bereits heute Abend, 19 Uhr, bei Berlin-Ligist Eintracht Mahlsdorf, am Sonnabend, 14 Uhr, ist Oberliga-Spitzenreiter SV Lichtenberg 47 in der Bonava-Arena zu Gast.