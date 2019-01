Suche nach neuem Kinderarzt geht weiter

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Oberhavel Kliniken sind weiter auf der Suche nach einem neuen Kinderarzt für die Praxis in Zehdenick. Diese ist seit Ende 2018 „bis auf Weiteres geschlossen“, weil die bisherige Medizinerin ihre Tätigkeit in Zehdenick aufgegeben hat.

Noch gebe es keine Neubesetzung der Stelle, ließ eine Sprecherin der Oberhavel Kliniken auf Nachfrage verlauten. „Unsere intensiven Bemühungen laufen weiter“, ergänzte sie. Im Übrigen sei hier insbesondere die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in der Verantwortung. „Die Zuständigkeit liegt hier bei der KV“, spielte die Klinik-Sprecherin den Ball nach Potsdam.

Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Christian Wehry, reagierte zurückhaltend auf die Anspielung. „Auch wir haben keinen Kinderarzt auf Lager“, sagte Wehry. „Wir unterstützen die Suche des Medizinisches Versorgungszentrums nach einem neuen Kinderarzt und haben das Stellengesuch auch auf unserer Internetseite veröffentlicht“, so Wehry. Viel mehr könne die KV derzeit auch nicht tun. Eine Geldprämie, wie sie noch Ende vergangenen Jahres für die Ansiedlung von Augenärzten und Hautärzten im Mittelbereich Zehdenick-Gransee in Höhe von bis zu 55 000 Euro ausgelobt wurde, gibt es für einen neuen Kinderarzt im Norden Oberhavels derzeit nicht.

Fachärztemangel ist kein spezifisches Problem im dünn besiedelten Norden Oberhavels. Insgesamt 21 Regionen Brandenburgs wurden als Fördergebiete ausgewiesen, in denen Fachärzte den Zuschuss beantragen können, der von der KV zusammen mit den Krankenkassen gezahlt wird. Aber auch die Oberhavel-Kliniken kommen möglichen Bewerbern schon sehr entgegen, wie der Stellenausschreibung zu entnehmen ist: „Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit geregelten und flexiblen Arbeitszeiten sowie eine leistungsgerechte Vergütung. Ihnen steht ein kompetentes Team von engagierten Arzthelferinnen sowie einem Praxismanager zur Verfügung, die Ihnen die administrativen Aufgaben weitgehend abnehmen.“

Auf Facebook kursiert der Aufruf an die Eltern, sich an die Kassenärztliche Vereinigung mit der Aufforderung zu wenden, Vorschläge zu unterbreiten, welche anderen Ärzte in der Region für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Betracht kommen. Darüber hinaus gibt es ein Forum, wo sich Eltern bereits rege über Ärzte in der Region austauschen, die möglicherweise alternativ in Frage kommen. Auf jeden Fall aber müssen Eltern mit ihren Kindern vorerst lange Wege in Kauf nehmen. Denn Mandy Volknant, die die Praxis in Zehdenick betreute und einmal in der Woche freitags eine Sprechstunde in Gransee abhielt, war die einzige Kinderärztin im Norden Oberhavels.

Nun müssen die Patienten bis nach Oranienburg, Templin, Neustrelitz fahren, aber auch eine Kinderarztpraxis in Neuruppin wird als gute Alternative empfohlen. Darüber hinaus können selbstverständlich auch Allgemeinmediziner in Zehdenick und Gransee Kinder und Jugendliche behandeln. Die Frage ist nur, welche Ärzte überhaupt noch neue Patienten aufnehmen.