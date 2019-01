Zwei Rock-Ladys geben sich die Ehre

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Auch wenn die Veranstalter von „Live in Reitwein“ auf der Suche nach einem anderen festen Domizil sind, läuft doch unter dem seit 25 Jahren eingebürgerten Namen die Konzertreihe weiter. Auflage Nummer 119 findet am 9. Februar im kleinen Saal des Seelower Kulturhauses statt, informiert Thomas Rosslau. Über die Hintergründe des Rückzugs aus dem Reitweiner Heiratsmarkt hat der Verein unter der Überschrift „Der letzte Walzer in Reitwein“ auf seiner Internetseite www.live-in-reitwein.de öffentlich informiert.

Zunächst einmal ist die Vorfreude der Fans auf den 9. Februar groß. Um 20 Uhr wird die Bühne zwei „Power-Frauen bei einem Doppelkonzert gehören. Thomas Rosslau kommt ins Schwärmen, wenn er die Künstlerinnen und ihren Bands vorstellt. Das ist zu einen Samatha Martin mit der Band Delta Sugar: „Als dynamische Frontfrau besitzt die in Toronto, Kanada, lebende Musikerin eine atemberaubende Stimme, die Gänsehaut erregende Emotionen erzeugt. Mit ihrer sechsköpfigen Band Delta Sugar gibt sie über 40 Shows in ganz Europa, eines davon nun auch in Seelow.

Ab 22 Uhr rockt dann Stacie Collins mit ihrer Band The Al-Mighty 3 aus den USA die Saal-Bühne. „Wir haben sie schon mal bei ihrem Auftritt in Groß Lindow erlebt. Das war absolute Sahne“, erzählt Rosslau, der sich schon riesig auf das Konzert freut. Stacie Collins hat gerade ihr fünftes Album unter dem Titel „Roll the dice“ herausgebracht. „Das bietet die bisher beste Bühne für ihren aufreibenden, Mundharmonika-getriebenen Cocktail aus Rock, Blues und Americana“, meint Rosslau. Aufgenommen hat Stacie das Album mit ihrem Ehemann Al Collins am Bass, Dan Baird und Audley Freed (The Black Crowes, Dixie Chicks, Jakob Dylan) an den Gitarren, Drummer Brad Pemberton (Ryan Adams, Patty Griffin, Willie Nelson) und weiteren Topmusikern. „Mit solchen Musikern geht von der Musik eine wahnsinnige Energie aus. Man schaltet sein Gehirn einfach aus und folgt nur noch dem Herzen”, sagt Collins selbst über die Arbeit an dem Album. „Die Besucher des Open Airs in Groß Lindow vor zwei Jahren werden es bestätigen“, meint Rosslau.

Er ist sehr zufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit und den Vorabsprachen mit den Mitarbeitern des Seelower Kreiskulturhauses und hofft natürlich, dass die Fangemeinde dem Veranstaltungsreigen auch in Zukunft die Treue hält.