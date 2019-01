Das ist bestimmt meine letzte Zigarette

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Heimatdichter Fontane sagte zwar einst: „Die Natur ist stärker als die Vorsätze.“ Gleichwohl starten die meisten Menschen mit Zielen ins neue Jahr. Die Krankenkasse DAK will beim Durchhalten helfen, will Tipps geben für das Umsetzen. Und zwar morgen an einer Mediziner-Hotline.

Laut einer aktuellen DAK-Umfrage wollen immerhin 62 Prozent der Deutschen im neuen Jahr Stress abbauen oder vermeiden. 57 Prozent wollen mehr Sport treiben. Und jeder Neunte hat sich vorgenommen, mit dem Rauchen aufzuhören, dem Glimmstängel abzuschwören. Damit der gesunde Start auch klappt und die Vorsätze nicht bloß Vorsätze bleiben, dafür bietet die Krankenkasse Unterstützung an.

Heiko Schübler, Chef der DAK im Barnim, hält den Jahreswechsel für einen guten Zeitpunkt für Veränderungen und rät: „Gehen Sie Ihre Vorsätze am besten mit einem ganz konkreten Plan an.“ Schübler schlägt für eine erfolgreiche Umsetzung vier Schritte vor: 1. ein Ziel für einen konkreten Zeitraum setzen; 2. sich die schönsten Ergebnisse ausmalen; 3. mögliche Hindernisse bedenken und 4. Überlegungen anstellen, wie diesen Hindernissen zu begegnen ist. Im vorigen Jahr, so Schübler weiter, sei es immerhin jedem zweiten Deutschen gelungen, seine guten Vorsätze vier Monate und länger durchzuhalten. Viel hänge freilich auch von der Zielsetzung ab.

Doch welche Vorsätze sind realistisch? Was muss bei Vorerkrankungen beachtet werden? Und welche Strategien helfen, um langfristig am Ball zu bleiben? Diese und andere Fragen beantworten Experten am Telefon. Ausführliche Informationen und eine effektive Unterstützung speziell beim geplanten Nikotinausstieg bietet darüber hinaus das neue DAK-Online-Programm „Nichtraucherhelden“. Das flexible Coaching bereitet auf den Rauchstopp vor und begleitet Teilnehmer auch noch drei Monate nach der letzten Zigarette.

Forsa führt jedes Jahr im Auftrag der DAK eine Umfrage zum Thema Vorsätze durch. Unter den Top elf befinden sich viele gesundheitliche Aspekte, wie Ernährung, Bewegung und Abnehmen. Absoluter Spitzenreiter ist der Wunsch nach weniger Stress, gefolgt von „Mehr Zeit für Familie und Freunde“ sowie „Mehr Sport“. Auch TV- und Handy-/Internet-Nutzungsverhalten spielen eine Rolle.

Hotline: Donnerstag von 8 bis 20 Uhr, unter der kostenlosen Nummer 0800 1111841, offen für Kunden aller Kassen