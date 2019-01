Hoffnungsvoller Start für Dammsmühle

Mutet etwas fernöstlich an: Der so genannte Wasserpavillon soll später durch den Eigentümer saniert werden. © Foto: Sergej Scheibe

Schönwalde (MOZ) In Schönwalde steigt die Hoffnung auf positive Entwicklungen am Standort Schloss Dammsmühle. In zwei Wochen kommt es vor Ort zu einem Behördentreffen mit dem Eigentümer, bei dem unter anderem die Konzeptideen beraten werden sollen.

Das neue Jahr beginnt für die Schönwalder Ortsvorsteherin Maria Brandt (SPD) ausnahmslos hoffnungsvoll. Ihr liegt ein Konzeptentwurf des Schloss-Eigentümers Roland Mary vor, der zeitig vor dem Behördentermin am 23. Januar Ideen vorgelegt hat, die durchaus über das Stadium eines Erstentwurfs hinausgehen. „Ich nehme positiv zur Kenntnis, dass der Eigentümer wirklich etwas bewegen möchte und bereits einige Hebel in Bewegung gesetzt hat“, freut sich die Ortsvorsteherin zum Jahresbeginn. Bestätigung findet ihr Eindruck mit der Tatsache, dass die Vermessung des Geländes inzwischen nicht nur in Auftrag gegeben, sondern schon umgesetzt wurde. Außerdem beauftragte der Eigentümer einen Landschaftsplaner, der bereits seit Monaten mit der Aufnahme der Gegebenheiten befasst sei.

Das noch nicht öffentliche Konzept des Eigners sehe beispielsweise eine gastronomische Nutzung vor, die von regionaler Küche bestimmt sein soll. Dabei biete Mary sicher anspruchsvolle Gourmet-Kost an, wie es die zahlreichen Gäste aus seinem Berliner Promi-Restaurant „Borchardt“ gewohnt sind. Aber das allein sei künftig nicht das Credo des Hauses. Es werde nach Informationen von Maria Brandt nämlich nicht nur hochpreisige Angebote geben, sondern auch der Wanderer oder der Radfahrer sollen im Restaurant oder unter freiem Himmel auf den Speisekarten fündig werden, weil in naher Zukunft nämlich auch an die Touristen und Tagesausflügler gedacht werde.

Marys Ideen orientieren beispielsweise auf einen Neubau, der neben Hotelplätzen auch ein Restaurant und einen Hofladen beherbergen wird. Dem Schloss stehe ein umfangreiche Sanierung bevor, dabei kommen dem Eigentümer die Bemühungen der früheren Schlossherren entgegen. Die aus dem Süden Deutschlands stammenden Vorbesitzer hatten mit einem Projektentwickler vor Ort einen Bauantrag beim Landkreis Barnim eingereicht, der nach einigem Hin und Her auch bestätigt wurde. Darin war die Revitalisierung des Schlosses angestrebt worden. Es wurden beispielsweise Suiten zur Übernachtung geplant, Restaurants und eine Bar. „Soweit ich das schon kenne, will der Eigentümer in diesem Jahr einen Bebauungsplan vorlegen und durchbringen und sowie die Bestätigung der Behörden erfolgt, beginnt er sofort mit der Schlosssanierung“, informiert die Schönwalder Ortsvorsteherin.

Sie wünscht sich inständig, dass Dammsmühle wieder seinen Charme und die frühere Bedeutung als touristischer Magnet und Ausflugsstätte zurückgewinnt. „Das würde die Leute dann hoffentlich auch abhalten, immer Müll dorthin zu schleppen“, spricht Maria Brandt ein Ärgernis an. Außerdem könnte sie sich gut vorstellen, eines Tages dort den Schönwalder Neujahrsempfang abhalten zu können. Auch wenn das vermutlich nicht vor 2021 der Fall sein werde.