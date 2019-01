„Die Kneipe war einst immer voll“

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) „Früher musste es immer schnell gehen“ erinnert sich der Wriezener Gastwirt Eckard Peetz. „Da war ich schon um 5.Uhr in der Kneipe und bis 8 Uhr die ersten 60 Bockwürste längst alle.“ Bauernfrühstück, Spiegeleier, Buletten und Knacker seien ebenfalls gefragt gewesen. Sieben Frauen hätten in der kleinen HO-Gaststätte am Markt mit ihren gerade einmal 15 Sitzplätzen gearbeitet. „Und wir beide dazu“, sagt Peetz mit Blick auf seine Frau Birgit.

„Damals war ja noch alles Handarbeit“, erinnert der heute 65-Jährige. „Der Kaffee musste noch gebrüht werden. Auch gab es keine Geschirrspülmaschine.“ Um Kunden hätten seine Frau und er sich nicht kümmern müssen. „Die Frage war, woher man die Ware bekommt. Aber wir kannten ein paar Leute und fanden uns dann schnell rein.“

„Imbissstube“ so lautete der offizielle Name der Gaststätte, sagt Peetz. „Die meisten sprachen allerdings nur von der Stehbierkneipe.“ Am 30. Dezember 1983 hat das Ehepaar das Lokal übernommen und als erstes Inventur gemacht. „Wir wollten mal etwas ganz anderes probieren“, erzählt der gebürtige Wriezener, der Betriebsleiter im Betonelemente-Werk war. Seine Frau arbeitete bis dahin in der Verwaltung des Kreisbetriebs für Landtechnik (KfL). Von der Gastronomie hätten sie keine Ahnung gehabt. „Wir wussten nur, dass unser Vorgänger Herbert John sich verändern wollte. Also haben wir uns beworben.“

Ein Privatmann habe das Haus – nach Kriegsende 1945 nur Ruine – wieder aufgebaut. „Nebenan befand sich die Gaststätte ,Pigalle’, berichtet Eckard Peetz. Er und seine Frau sind noch immer da. Auch wenn sich die Zeiten geändert haben. „Zu DDR-Zeiten war die Kneipe immer voll“, erzählt er. „30 bis 40 Leute standen immer in Reihen hintereinander.“ Grund sei einfach die zentrale Lage gewesen. „Die Leute wollten zur Arbeit oder wieder zum Zug oder Bus. Wir hatten ja auch eine ganze Reihe an Schichtbetrieben.“ Zwar habe es auch einen kleinen Anbau gegeben, doch dort hätten sich eher „Offizielle“ zurückgezogen. „Mitarbeiter von Stadt und Kreis, Polizisten, Mediziner“, zählt Peetz auf.

Zwei Fotos erinnern in dem Raum, der heute oft für Familienfeiern genutzt wird, noch an diese Zeit, in der es eine ganze Reihe anderer Gaststätten in Wriezen gab. Auch sie seien immer voll gewesen. Seit September 1990 sind Birgit und Eckard Peetz mit ihrer „Marktklause“ selbstständig. „Kurz darauf hat uns die HO das ganze Eckhaus damals zum Kauf angeboten“, sagt er. Mit zwei Partnern habe er es dann übernommen. Der Umbau zur Pension mit vier Zimmern, zwei Wohnungen, Büroräumen, und einem Laden folgte. Später die Erweiterung um einen Partyservice. Bis heute hilft einer der beiden erwachsenen Söhne mit. Und denken sie ans Aufhören? „Meine Frau kann im Sommer 2020 in Rente gehen. Da können wir das Jahr auch noch voll machen.“ (azi)