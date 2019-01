Eine Gruppe zum Brabbeln

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für Fragen rund um das Neugeborene gibt es im Familienzentrum demnächst eine neue Krabbelgruppe. Dort unterstützen Familienlotsen des Netzwerks Gesunde Kinder Schwangere und werdende Eltern.sprach mit Anna Keß, Regionalkoordinatorin des Netzwerks.

Frau Keß, was geschieht in der Krabbelgruppe?

Die Krabbelgruppe, die wir jetzt anbieten, ist keine gewöhnliche Krabbelgruppe. Deswegen nennen wir sie auch Brabbelgruppe. Sie wird von ehrenamtlichen Familienlotsen geleitet, die wir speziell dafür ausgebildet haben. In unserer Brabbelgruppe ist es so, dass sich Eltern mit ihren Kindern treffen können, um sich auszutauschen und sich Rat zu holen. Zudem haben wir die Möglichkeit, zu bestimmten Themen Experten hinzuzuziehen, wenn Eltern sich bei bestimmten Fragen noch intensiver informieren wollen.

Worauf legen Sie bei der Ausbildung der Lotsen besonderen Wert?

In erster Linie bilden wir die Lotsen nicht dazu aus, um sie in Krabbelgruppen zu schicken. Die eigentliche Idee, die hinter unserem Netzwerk steckt, ist die, dass die Lotsen einzelne Familien in den ersten Jahren des Kindes bis zum dritten Geburtstag persönlich begleiten. Zu der Ausbildung unserer Familienlotsen gehört das Wissen rund um die Geburt, Kinderkrankheiten, entwicklungsspezifische Dinge zur Ernährung, das Schlafverhalten und Spielen, aber auch Fragen zur finanziellen Förderung. In Beeskow wird das Angebot bereits gut angenommen, in Eisenhüttenstadt fangen wir gerade erst an. Hier versuchen wir zunächst einmal, über die Krabbelgruppe Zugang zu den Familien zu bekommen. Denn es ist einfacher, sich erst einmal in der Gemeinschaft kennenzulernen, als sofort einen Fremden ins eigene Haus zu lassen. Wenn dann das Interesse besteht, kann den Familien auch ein Familienlotse zur Seite gestellt werden. Vorgesehen sind dann in der Regel zehn Besuche in drei Jahren. Doch unsere Erfahrung zeigt, dass der Kontakt zwischen den Lotsen und den Familien in der Regel noch häufiger stattfindet.

Wie viel kostet dieses neue Angebot?

Sowohl das Angebot der begleitenden Familienlotsen als auch die Teilnahme an der Krabbelgruppe ist für die Eltern kostenlos.

Welche Themen werden in der Krabbelgruppe besprochen?

Häufig geht es um das Thema Ernährung oder um das Schlafverhalten der Kinder. Gerade beim Thema Ernährung gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, was gesund ist. Zum Beispiel wollen Eltern wissen, wann sie mit der Beikost beginnen sollen oder wann sie dem Kind etwas anderes als Muttermilch geben können. Es geht auch um Rezepte, die man im Alltag schnell umsetzen kann.

Was bringt eine Krabbelgruppe Eltern und Kindern?

Eltern bekommen die Möglichkeit, auch mal rauszukommen und auf Gleichgesinnte zu treffen sowie sich Rat und Unterstützung zu holen. Und für die Babys und Kinder ist es natürlich auch schön, andere Kinder, Orte oder Spielsachen kennenzulernen. Es ist sogar so, dass Krabbelgruppen den Einstieg in die Kita erleichtern können.

Wie alt sollte das Kind sein?

Es wäre schön, wenn Eltern so früh wie möglich zu uns kommen. Schwangere sind bei uns ebenfalls willkommen. Aber grundsätzlich setzen wir dabei keine Grenze.

Das erste Treffen der Krabbelgruppe findet am Dienstag, 22. Januar, um 9.30 Uhr im Familienzentrum der Kita Pusteblume, Fröbelring 1, statt. Anmeldung und Infos unter 03366 153019 oder unter anja.kess@drk-mohs.de