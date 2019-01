Restaurierung liegt im Zeitplan

Cornelia Link-Adam

Altfriedland (MOZ) Die Bauarbeiten an der Klosterkirche in Altfriedland schreiten voran. Der erste Teil des Daches ist bereits erneuert, der restliche Bereich soll bis Mitte dieses Jahres fertiggestellt sein. Bislang liegt man im Zeitplan – und noch weitere Bauabschnitte werden folgen.

„2010 sind wir als Förderverein angetreten, um die Kirche trocken legen zu lassen. Daraus wurde nun eine Komplettsanierung von über einer Million Euro“, sagt Christiane Arndt-Pernau und hörbar schwingt Stolz mit in ihrer Stimme. Die Ortsvorsteherin von Altfriedland ist zugleich stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Klosterkirche. Die gut 30 Aktiven setzen seither alles daran, dass das Gotteshaus aus dem 13. Jahrhundert bald wieder schmuck aussieht. Viele Veranstaltungen wurden gemacht, auch Spendengelder gesammelt. Die Kirche als Bauherr der Aktion war zudem froh, als man 2016 mit ins Förderprogramm Staat-Kirche kam. Dadurch werden 75 Prozent der Kosten abgefangen. „17 600 Euro sind bislang an Spenden zusammen gekommen. Auf dem Konto des Vereins lagen 250 000 Euro, davon gehen jetzt 48 000 Euro für den ersten Dachteil weg. Das Geld zur Umsetzung des Projektes ist somit vorhanden“, betont die Altfriedländerin.

Mehr als zufrieden ist man über den Baufortschritt. Als erster Bauabschnitt wurde seit dem Sommer 2018 der erste Teil des Daches bis zum Turm saniert. Zunächst hatten die Bauarbeiter das Dach abgedeckt und die über 200 Jahre alten Balken freigelegt und dabei gesehen, dass der Schaden größer war, als von unten sichtbar. „Die Balken wurden also vorsichtig entfernt und durch neue ersetzt“, sagt Christiane Arndt-Pernau.

Firmen der Region haben bis Ende des Jahres die Arbeiten abgeschlossen. „Damit durften wir am 4. Advent unser Konzert in der Kirche veranstalten und draußen auch den Weihnachtsmarkt, wozu 250 Besucher kamen“, erinnert sie sich. Dafür geputzt hatte man rege auch die Bänke im Innern. Die Sitzkissen liegen nach dem Silvester-Konzert längst wieder gut in Folie verstaut im Gotteshaus, auch die alte Schuke-Orgel ist sicher eingehaust. „Wir waren beim Fest ganz erstaunt, dass der zweite Bauabschnitt schon vorgezogen wurde, schon die andere Seite der Kirche für die Dacharbeiten eingerüstet war.“ Aktuell sieht man nur noch Folien, wo einst Dachsteine und Dachstuhl waren. „Die Bauarbeiter kommen wieder wenn das Wetter besser ist“, ist sich Christiane Arndt-Pernau sicher. Man liege gut im Zeitplan. Bis Mitte des Jahres soll das Dach komplett saniert sein. „Das wäre dann schon der erste wichtige Schritt“, fügt Carl August von Oppen an, der den Förderverein leitet.

Als dritter Bauabschnitt wird die Turmsanierung folgen. Anschließend werden die Wände im Kirchenschiff trocken gelegt. Damit löse sich dann auch das Problem mit dem aufsteigenden Salpeter. „Dieser Bauabschnitt wird sich sicher bis 2020 hinziehen.“ Anschließend soll noch das Umfeld der Kirche gestaltet werden – Wege werden neu angelegt, auch Gräben für die Regen-Entwässerung gezogen. „Dachrinnen am Haus erlaubt der Denkmalschutz ja nicht“. Als letzte Aktion stehe noch ein Durchbruch von der Kirche zum Turm an, um das dortige Zimmer mit zu nutzen.

Die Bauarbeiten sind bis 2022 geplant. Alle hoffen, dass man schon ein Jahr früher fertig wird – zum 750-jährigen Bestehen Altfriedlands, das im Sommer 2021 statt des Fischerfestes gefeiert werden soll. Doch auch abseits großer Jubiläen soll die Klosterkirche bald wieder Austragungsort vieler Kulturveranstaltungen sein. Diese fanden bislang draußen statt oder im Refektorium des Klosters. „Sobald die Kirche frei ist, wird es auch wieder Konzerte geben. Anfragen von Musikern und Chören gibt es genügend“, versichert Christiane Arndt-Pernau. Fest geplant sei jetzt schon das Weihnachtskonzert am 4. Advent, geöffnet werde die Klosterkirche sich aber auch schon am Museumstag (Mai) und dem Tag des offenen Denkmals (September).