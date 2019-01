Von der Spree an die Schwärze

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Eine Leidenschaft teilt der neue Kulturamtsleiter mit seinem Vorgänger: Beide spielen ein Instrument. Norman Reichelt ist studierter Musiker. Nach einem Zwischenspiel, einem Intermezzo, abseits der Musik ist der 56-Jährige glücklich, beruflich wieder in der Kultur angekommen zu sein.

An Baustellen mangelt es nicht. Das Bauen ist dennoch nicht sein Metier. Es ist die Kultur. Aber als Baustellen sieht Norman Reichelt das Stadtfest FinE, den Umzug des Museumsdepots und die Zukunft der Kleinen Galerie auch nicht an. Sondern als „Herausforderung, als spannende Aufgabe“, wie der neue Amtsleiter, Noch-Berliner, kurz nach seinem Dienstbeginn sagt.

Reichelt, der sich in einem Bewerberfeld von immerhin 43 Kandidaten durchgesetzt hat, habe „in der Summe überzeugt“, so Dezernent Jan König. Soll heißen: Reichelts Ideen, „das kulturelle Leben in der Stadt in all seinen Facetten prägen zu wollen und zu können“, hätten den Ausschlag gegeben. Sicherlich auch seine Erfahrungen.

Norman Reichelt, geboren im Erzgebirge, stammt aus einer Arztfamilie, allein sein Vater war als Opernsänger und Dozent sozusagen der Exot. Ein Umfeld, das Reichelt prägte. Er studierte an der Musikhochschule Hanns Eisler, Fach Posaune. Bis 2000 spielte Reichelt in der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam. Als der Klangkörper durch die Landeshauptstadt abgewickelt wurde, sei dies „ein großer Schock“ gewesen, sagt er. Gleichzeitig, so ergänzt er in der Rückschau, eröffnete dieser harte Schnitt die Möglichkeit für einen Neubeginn. Die Chance „mich neu zu erfinden“. Reichelt wechselte ins Kulturmanagement, organisierte u. a. das Classic Open Air auf dem Berliner Gendarmenmarkt mit, wurde Geschäftsführer der Rüdersdorfer Kultur GmbH. Zuletzt war er im Verwaltungsmanagement in der Gesundheitswirtschaft tätig.

„Ich bin Kulturmann. Und wollte immer zurück in die Kultur“, begründet er seinen Wechsel nach Eberswalde, er spricht, obwohl gerade erst gestartet, von einem „Traumjob“ und einer „spannenden Aufgabe“ in einer „spannenden Stadt“ (weshalb er in Kürze von Berlin nach Eberswalde zieht), die – zu seiner eigenen Überraschung – viele kulturelle Möglichkeiten bietet. Aber auch von einem „großen Respekt vor der Aufgabe“. Wobei er sogleich betont, dass ihm nicht allein die sogenannte Hochkultur am Herzen liege, sondern ebenso die Unterhaltung, etwa mit dem Jazz. Es sei die Vielschichtigkeit, vom Filmfest Provinziale bis zum Familiengarten, die ihn begeistere und den Reiz ausmache. Einen möglichen Schwerpunkt seiner Arbeit sieht er in der Museumspädagogik, in der kulturellen Bildung, freilich im Zusammenwirken mit Partnern.

Viel Zeit zum Aufwärmen hat Norman Reichelt allerdings nicht. Veranstaltungskalender und Kommunalpolitik geben gewissermaßen die Schlagzahl vor. Am 8. Februar gibt es die ersten Abstimmungen mit Akteuren zu FinE, die Umfrage ist vorzubereiten, bis April soll ein erstes Konzept zum Umzug des Musuemsdepots vorliegen. Die Kleine Galerie wird in diesem Jahr 40. Anlässlich dieses Jubiläums werde man selbstverständlich „ein Signal setzen“, deutet Reichelt an. Weitere Synergien könnte es mit dem Choriner Musiksommer geben, dessen Vorsitzender Reichelt seit fast zwei Jahren ist. Ein Ehrenamt, das er fortsetzen will.

Und die Posaune? Die ruht. Seit 2001 schon. Seit dem letzten Konzert. Musik sei wie Leistungssport. „Man müsste drei Stunden täglich üben. Und die Zeit ist einfach nicht da“, stellt Reichelt fest, der jetzt drei Einrichtungen dirigiert: das Museum, wo er auch sein Büro hat, die Stadtbibliothek und das Sachgebiet Kunst/Kultur selbst.