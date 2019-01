Jugendliche sollen mehr mitreden

Kerstin Ewald

Ahrensfelde (MOZ) Auch in Ahrensfelde haben Kinder und Jugendliche nun einen Rechtsanspruch darauf, bei ihren Themen mitzureden. Nachdem im Juni der Brandenburger Landtag per Gesetz den Auftrag erteilt hatte, musste auch die Gemeinde Ahrensfelde – wie im Übrigen alle Brandenburger Gemeinden – einen neuen Passus zur Kinder- und Jugendbeteiligung in ihre Hauptsatzung eintragen. So nahm die Gemeindevertretung im November explizit Fragestunden, Versammlungen, Projekte und Anhörungen für Kinder und Jugendliche auf. Die neuen Bestimmungen treten nun in Kraft. Gestärkt werden damit Aktivitäten wie die Kindersprechstunde, die Bürgermeister Wilfried Gehrke seit 2009 immer wieder in der Blumberger Grundschule anbietet oder die Unterstützung der Gruppe „Jugendparlament“, die sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen in Ahrensfelde einsetzt. Junge Leute aus dem „Jugendparlament“ nehmen an Sitzungen des Sozialausschusses teil und organisieren Freizeitaktivitäten. Einige brachten sich beispielsweise 2017 auch mit der Idee und der gemeinsamen tatkräftigen Umsetzung eines Grillplatzes und einer Nestschaukel beim Jugendclub Lindenberg ein. Ob Ahrensfeldes Nachwuchs tatsächlich mehr als bisher mitreden wird, oder sich die Satzungsänderung als Papiertiger entpuppt, hängt von vielen Faktoren ab.

Bevor die Gemeindevertreter für den Passus zur Kinder- und Jugendbeteiligung die Hände hoben, hatte die Verwaltung unter der Ägide der Jugendkoordinatorin Annika Buhl Ahrensfelder Schüler zum Thema ihrer Beteiligung befragen lassen.

Die Ergebnisse der Umfrage, an der sich 62 Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 18 Jahren beteiligten, sind auf der Internetseite jugendarbeit-ahrensfelde.de nachzulesen. Bei der Befragung sei klar geworden, schreibt die Pädagogin, dass viele sich unter „Jugendbeteiligung“ nichts Konkretes vorstellen könnten. Neben dem Satz „ich wüsste gern genauer, wie das geht“, haben viele ein Kreuzchen gemacht. Annika Buhl und Kollegen sehen dies als Auftrag, hier für mehr Klärung zu sorgen. „Im Gespräch sein mit den Entscheidern vor Ort scheint für Euch am ehesten die gewünschte Beteiligungsform zu sein“, schreibt sie im Netz an ihre Zielgruppe. Dazu würden die offenen Diskussionsrunden, Sprechstunden beim Bürgermeister und Projekte zu interessanten Themen gut zu passen.