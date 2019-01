Klinikum trauert um Dr. Claus Schmechel

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Frankfurter Klinikum trauert um einen seiner renommiertesten früheren Kollegen. Dr. Claus Schmechel, ehemaliger Chefarzt der Klinik für Urologie, starb am 10. Dezember im Alter von 83 Jahren.

Claus Schmechel, in Sachsen geboren, kam 1973 an die Oder, um hier, unter noch erschwerten Bedingungen, eine moderne urologische Fachdisziplin mit einem umfangreichen Leistungsspektrum aufzubauen. Bis dahin gab es lediglich eine urologische Station, die der allgemeinen Chirurgie zugeordnet war. Im September 1974 wurde die Klinik für Urologie eröffnet und Schmechel zum Chefarzt berufen.

Die urologische Klinik zählte zu den ersten, die 1983 in das neu gebaute Bezirkskrankenhaus in Markendorf zog. Von Beginn an verfügte die Klinik über eine eigene Endoskopie-Abteilung. Dadurch war es möglich, die urologische Diagnostik eigenständig und unabhängig von anderen Abteilungen durchzuführen. Claus Schmechel prägte die Entwicklung der Klinik in den Folgejahren maßgeblich. Mit hoher Motivation setzte er sich für die Etablierung neuer diagnostischer und therapeutischer Methoden ein, so dass die Klinik zu einer überregional anerkannten Einrichtung wurde. Dr. Schmechel genoss einen hohen Bekanntheitsgrad. Mit seinen Erfahrungen, seiner fachlichen Kompetenz und seinem persönlichen Engagement verhalf er vielen Patienten zur Genesung und zum Wohlergehen. Zielstrebig vermittelte er aber auch einer Vielzahl von jungen Ärzten urologische Grundkenntnisse, bildete gute Fachärzte für Urologie aus und widmete der Ausbildung und Entwicklung von Schwestern seine Aufmerksamkeit. Im Juni 2000 trat Claus Schmechel in den Ruhestand.