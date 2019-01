Eine Waschmaschine für die Müllroser Feuerwehr

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Das Amt Schlaubetal wird in diesem Jahr Investitionen in einer Gesamthöhe von fast 1,2 Millionen Euro beauftragen und finanzieren. Das sieht der Amtshaushalt vor, der bereits durch den Amtsausschuss beschlossen worden ist. Größter Posten im Amtshaushalt sind die Personalkosten.

Die wichtige Nachricht lautet: Das Amt Schlaubetal ist und bleibt schuldenfrei. Die noch wichtigere Nachricht – vor allem für die Nutznießer der entsprechenden Maßnahmen – heißt: Das Amt Schlaubetal wird auch in diesem Jahr kräftig investieren. Insgesamt fast 1,2 Millionen Euro sieht der Amtshaushalt, der noch im vergangenen Jahr durch den Amtshaushalt einstimmig beschlossen worden ist, für Investitionen im Amtsbereich vor. Das ist zwar deutlich weniger Geld, als im Amt in jedem Jahr für die Bezahlung des Personals aufgewendet werden muss. Mehr als das Doppelte, gut 2,4 Millionen Euro, sind dafür eingeplant – die Personalkosten machen auch 2019 den größten Ausgabenposten aus. Das ist aber in anderen Ämtern und selbstständigen kreisangehörigen Städten ganz genauso.

Das meiste Geld wird in den Bereich Feuerwehr und Brandschutz investiert. Und da sind alle Bürger Nutznießer. Knapp 496 000 Euro werden in diesem Jahr in diesem Bereich fließen. Zu den großen Investitionsmaßnahmen gehört neben der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Müllroser, über welche bereits mehrfach berichtet worden ist, der Kauf eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr in Schernsdorf. 103 000 Euro sind dafür im Amtshaushalt vorgesehen. Fast 56 000 Euro fließen in den Kauf verschiedener Geräte und Ausstattungsteile für die Ortswehren im Amtsbereich. Die Palette reicht von Kettensägen, Handlampen und einem Doppelfernrohr über Tische, Stühle und eine Tauchpumpe bis hin zu Strahlrohren, einer Schiebeleiter und Klimageräten.

Zu den bedeutenden baulichen Maßnahmen auf dem Gebiet des Brandschutzes gehören auf jeden Fall die Errichtung eines Löschwasserbrunnens im Bereich Drei Tannen (Amtsanteil: 25 000 Euro), die Erneuerung von fünf Löschwasserteichen in der Gemeinde Schlaubtal für insgesamt 42 000 Euro und die Herstellung der Löschwasserversorgung in der Bahnhofstraße in Grunow (Kosten: 35 000 Euro). Die Amtsfeuerwehr erhält für geplant 35 000 Euro einen Anhänger mit Stromerzeugungsaggregat und Lichtmast.

Insgesamt 25 000 Euro sind für den Kauf einer Waschmaschine und eines Trockners der Amtsfeuerwehr eingeplant. Dabei handelt es sich aber nicht um Haushaltsgerärte, sondern um professionelle, für die gewerbsmäßige Anwendung entwickelte Maschinen, die zum Beispiel ein deutlich höheres Fassungsvermögen als Haushaltsgeräte haben: Professionelle Waschmaschinen können bis zu 32 Kilogramm Trockenwäsche aufnehmen. Zur Erklärung wird darauf verwiesen, dass die Einsatzkleidung der Feuerwehrleute, die aus vier Teilen besteht, mindestens einmal im Jahr gereinigt werden sollte. Bisher sei diese Reinigung „vernachlässigt“ worden. Berechnungen hätten ergeben, dass der Kauf eigener Geräte letztlich kostengünstiger sei als die Einsatzkleidung der insgesamt 250 Feuerwehrleute bei einem professionellen Textilreinigungsunternehmen durchführen zu lassen. Für diese Berechnungen sei eine Nutzungsdauer der zu kaufenden Maschinen von acht Jahren zugrunde gelegt worden.

Die Feuerwehrleute in Mixdorf und in Rießen werden schon bald ihre Einsatzfahrzeuge noch gründlicher auch von innen reinigen können: Sie bekommen jeweils einen neuen Staubsauger. Für deren Kauf sind insgesamt 400 Euro eingeplant.