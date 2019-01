Ein Rockkonzert zum Auftakt

Theater am See

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Exakt 33 Veranstaltungen umfasst das Kulturprogramm im Bad Saarower Theater am See für das neue Jahr. Weitere könnten noch hinzukommen. Zum Angebot gehört Vertrautes und auch völlig Neues. Einige Termine sind bereits jetzt ausverkauft.

Am Freitagabend, 20 Uhr, geht es los, und das Programm in dem Haus an der Seestraße ist etwas ungewohnt. Legendäre Rocksongs erklingen, wenn die Coverband We Rock Queen auf der Bühne des Theaters am See steht. Die Gruppe um Bandleader und Gitarrist Frank Rohles verspricht ein etwa zweieinhalbstündiges Konzert mit den bekanntesten Songs von Queen. Auch der Saal sieht am Freitag anders aus als gewohnt. Die Stühle sind beiseite geschafft, es gibt ausschließlich Stehplätze.

Die nächste Coverband gibt sich dann am 30. Januar die Ehre, bei einem Beatles-Tribute-Konzert – dann allerdings mit bestuhltem Saal. „So etwas bieten wir zum ersten Mal an“, sagt Event-Manager Daniel Großer von der Bad Saarower Gastronomiegesellschaft, die das Theater betreibt. Für den Beatles-Abend sind nur noch Restkarten erhältlich (Vorverkauf wie für alle anderen Angebote unter anderem auf www.reservix.de).

Gleichzeitig setzt Großer aber auch 2019 auf viel Bewährtes: Comedian Florian Schroeder, Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke oder auch Puppenspieler Michael Hatzius kommen nicht zum ersten Mal nach Bad Saarow. „Die Leute wollen diese Wiederholungen“, sagt Großer, „weil sie gerne wiederkommen“. Bestes Beispiel: Mark Benecke, dessen Auftritt am 28. Oktober bereits jetzt ausverkauft ist, so wie das in den vergangenen Jahren auch stets der Fall war.

Neu in diesem Jahr sind unterdessen zwei Gastspiele der Neuen Bühne Senftenberg. Das Theaterensemble aus dem Süden des Landes zeigt am 5. April und am 25. Oktober mit „Allein in der Sauna“ und „Love Letters“ zwei Bühnenstücke.

In „Allein in der Sauna“ präsentiert Frank Pinkus einen kabarettistisch-komödiantischen Monolog, in dem er sich in der Figur des Karl-Heinz König auf die Suche nach einfachen Antworten auf die großen Fragen begibt, von Liebe bis Wocheneinkauf. „Das ist eher schwere Kost. Ich bin gespannt, wie das beim Publikum ankommt“, sagt Großer. Er gehe aber fest davon aus, dass die Kooperation mit den Senftenbergern über 2019 hinaus fortgesetzt wird. „Manchmal braucht man einen langen Atem, bis sich etwas etabliert hat“, sagt er. Früher habe das Bad Saarower Theater mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt kooperiert. Diese sind regelmäßig in der Fürstenwalder Kulturfabrik zu Gast.

Zu den Veranstaltungen, für die es keine Eintrittskarten mehr gibt, gehört außer dem Programm von Mark Benecke, einem City-Konzert am 19. Januar im Rahmen der Candlelight-Tour der legendären Ostrocker und einer Whisky-Verkostung am 25. Januar auch ein Auftritt, der erst im September 2020 stattfindet.

Jürgen von der Lippe hat sich mal wieder angekündigt, und für sein Gastspiel unter dem Titel „Nudel im Wind“ sind bereits mehr als eineinhalb Jahre im Voraus alle Tickets verkauft. Beeilen sollten sich Fans des Kabarettisten Rüdiger Hoffmann. Er kommt am 23. November nach Bad Saarow, und schon jetzt gibt es nur noch Restkarten.

Die Märkische Oderzeitung verlost heute, bis 14 Uhr, unter der Telefonnummer 01378 801448 zwei Mal zwei Freikarten für den Queen-Tribute-Abend, wenn Sie die richtige Antwort wissen: Wie viele Sitzplätze stehen bei dem Konzert zur Verfügung? (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer). Datenschutz ist uns wichtig. Unsere aktuellen Datenschutzhinweise finden Sie unter: https://www.moz.de/datenschutz/#gewinnspiele. Auf Wunsch schicken wir Ihnen diese auch gern zu oder können Sie diese in unseren Geschäftsstellen einsehen. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.