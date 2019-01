Markthändler müssen höhere Kosten stemmen

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Die Händler des Wochenmarktes in Eberswalde klagen über teils deutlich höhere Standgebühren der Marktgilde. 75 Prozent müssen einige mehr berappen. Es droht nun ein Wegbleiben der Händler und damit ein Verlust an Vielfalt auf dem kleinen Markt.

Landwirt und Direktvermarkter Mario Hamann aus Heckelberg staunt nicht schlecht, als er die Abrechnung sieht: Statt 21 Euro soll seine Frau Liane Hamann für ihren Obst- und Gemüsestand nun 38 Euro pro Markttag bezahlen. Das ist eine Erhöhung um satte 76 Prozent. Broilerverkäufer Steffen Siernicke zahlt sieben und Bio-Bäcker Wolfgang Delinger fünf Euro mehr als vorher. Im Umkehrschluss heißt das, sie müssen künftig deutlich mehr Umsatz machen, um die Zusatzkosten aufbringen zu können. Schließlich muss die Differenz aus den schon jetzt nicht üppigen Gewinnen nach Abzug aller Kosten bezahlt werden.

Die Erhöhung kommt zudem für die Händler zu einer Unzeit: Gerade im nass-trüben Januar herrscht Umsatzflaute auf dem Eberswalder Markt. Das macht sich auch bei der Anzahl der Stände bemerkbar: Am Dienstag waren gerade mal eine Handvoll Stände auf dem großen Marktplatz zugegen. Familie Hamann überlegt nun, ob sich der Weg nach Eberswalde überhaupt noch lohn. Viele Händler kritisieren, dass der Markt in Eberswalde nunmehr deutlich teurer ist als andere Standorte. So verzichte Oderberg ganz auf Standgebühren, in Biesenthal sind 10 Euro fällig und Bernau sei ebenfalls viel günstiger, heißt es vonseiten der Betroffenen. Schon wird die Forderung laut, dass die Stadt Eberswalde die Organisation wieder in die Hand nehmen solle und es nicht der gewinnorientierten Marktgilde überlassen solle. In Bernau sei dies der Fall und klappe hervorragend.

Die Marktgilde mit ihrer zuständigen Zweigniederlassung in Berlin verteidigt das Vorgehen: „Wir stellen das Gebührenmodell Schritt für Schritt deutschlandweit um“, erklärt Sebastian Stahl. Dabei werde künftig nicht mehr nur die Grundfläche berechnet, sondern der gesamte Raum, den ein Händler beansprucht. Zu deutsch: Auch das Vorzelt, die Deichsel und die Führerkabine werden mitberechnet. Das führe in der Summe zu mehr Standgebühren für einige und für sinkende Standgebühren für andere, so Stahl. Denn der Grundbetrag wurde von 1,90 Euro auf 1,70 Euro pro Quadratmeter Fläche gesenkt. Besondere Vorteile würden zudem die Vertragshändler der Marktgilde genießen. Händler, die sich verpflichten 90 Prozent der Markttage anwesend zu sein, bekommen satte Rabatte von der Genossenschaft. Stahl rät allen Händlern dieses Angebot anzunehmen. Doch einige Händler können und wollen dies nicht: Es lohnt sich schlicht für einige Familienbetriebe nicht in den umsatzarmen Wintermonaten allwöchentlich präsent zu sein. Schließlich müsste für jede Woche Personal bereitstehen.

„Hier ist nix los“, meinen alle Händler unisono am gestrigen regnerischen Dienstag. Nur sieben Stände sind überhaupt aufgebaut. Zum Vergleich: Im Sommer sind über 25 Händler vor Ort. Die Leere wird von einigen bereits als Auswirkung auf den Gebührenschock bewertet.

Sebastian Stahl von der Marktgilde sieht das nicht so: Die Erfahrung in anderen Städten zeige, dass sich das Angebot auf den Wochenmärkten nach der Umstellung kaum ändere. Immerhin würde die Genossenschaft rund 200 Märkte bundesweit organisieren. In den Augen der Marktgilde sei das neue System deutlich gerechter, weil es die tatsächliche Nutzung in Quadratmetern berechne und nicht nur den Grundriss des Wagens.