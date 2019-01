Glücksmobil für letzte Wünsche

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Glücksmobil soll Schwerstkranken ermöglichen, wunschlos loslassen zu können. Für die Erfüllung letzter Wünsche von Krebs- und anderen Sterbenskranken hat der Verein Uckermark gegen Leu-­kämie ein Projekt auf die Beine gestellt, für das am 24. Januar der Startschuss fällt.

Das Glücksmobil des gleichnamigen Projekts steht schon bereit. Es handelt sich um einen ganz normalen, voll ausgerüsteten Krankentransportwagen mit Trage und Transportstuhl sowie notfallmedizinischer Ausstattung. Der frühere Rettungswagen trägt jedoch außen kein rotes Kreuz oder eine signalrote Markierung. Neben der Aufschrift Glücksmobil prangt ein grünes, vierblättriges Kleeblatt auf der Motorhaube.

Die Firma Krankentransport Wendt stellt dem Verein Uckermark gegen Leukämie das Glücksmobil zur Verfügung. Es wird ausschließlich im gleichnamigen Projekt eingesetzt, das der Verein am 24. Januar mit einer Auftaktveranstaltung starten will. Dabei handelt es sich um ein komplett aus Spenden finanziertes und mit ehrenamtlicher Hilfe realisiertes Projekt für Schwerstkranke wie Krebspatienten im Endstadium. Ines Baumgarten vom Verein beschreibt die Idee des Glücksmobils so: „Das Sterben ist ein Lebensabschnitt, in dem sich oftmals unerfüllte Wünsche offenbaren. Gerade schwerstkranke Menschen sind aber häufig nicht mehr in der Lage, sich dazu allein auf den Weg zu machen. Das Glücksmobil möchte genau diese letzten Wünsche erfüllen, um es den Betroffenen leichter zu machen, wunschlos loslassen zu können – das wünschen wir uns für sie“, erklärt Baumgarten.

Wohin es und worum es bei diesem letzten Wunschziel geht, das bleibt ganz dem Fahrgast und dessen Angehörigen überlassen. Ob an die Nord- oder Ostsee, zur Familie nach Hause, zu Freunden, die man lange nicht gesehen hat, oder zu Veranstaltungen wie Konzert, Hochzeit, Einschulung oder ein Fußballspiel – das ist egal. Das Glücksmobil will versuchen, solche Wünsche zu erfüllen. Das Projekt reiht sich ein in viele andere Aktivitäten des Vereins, der Krebskranken hilft, sei es mit Veranstaltungen, die Mut machen, Typisierungsaktionen, die mögliche Spender finden können, oder mit Besuchen von schwerkranken Patienten in Krankenhaus oder Hospiz.

Der Hospitzverein, Ärzte aus der Uckermark und dem Barnim, Kooperationspartner wie der Krankentransportdienst Wendt unterstützen das Projekt. Finanziert werden soll die Hilfe ausschließlich aus Spenden, zu denen der Verein aufruft.

Alle notwendigen Informationen zum Glücksmobil, Kontaktmöglichkeiten für betroffene Familien und das Spenden-Konto findet man auf der Internetseite Gluecksmobil-um.com