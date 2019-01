Grüne Quelle sprudelt im Zentrum

Alte Möbel und warme Farben: Die Trommelgruppe von Steffi Keil (3. v. l.) aus Neurüdnitz bei der ersten Probe am Montag in der „Grünen Quelle“ über dem „Bruchware“-Laden in Bad Freienwalde. © Foto: Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Susan Mücke, die vor anderthalb Jahren den Regionalwaren „Bruchware“ in der Königstraße in Bad Freienwalde eröffnete, baut sich gerade ein weiteres Standbein auf: die „Grüne Quelle“ in der ersten Etage des Hauses, indem sich das Geschäft befindet.

Aus einem dunkelgrün gestrichenen Raum einer sanierten Altbauwohnung, der sparsam, aber stilvoll mit alten Möbeln ausgestattet ist, dringt rhythmisches Trommeln. Steffi Keil, Betreiberin einer Trommelschule in Neurüdnitz, trifft sich dort erstmals mit ihrer Gruppe zum Üben. „Bruchware ist der Hofladen für Lebensmittel aus dem Oderbruch in Bad Freienwalde“, lautet die Devise von Susan Mücke und ihrem Mann Martin Podoll. Es gebe viele tolle Ideen im Oderbruch wie Künstler, therapeutische Angebote oder alternative Medizin. „Wir hatten schon länger die Idee, Dienstleistungen anzubieten“, sagt Martin Podoll. Er unterstützt seine Frau inhaltlich, arbeitet aber nicht mit im Geschäft. Denn Martin Podoll ist Lehrer an der Insel-Grundschule in Neuenhagen.

Die Initiativen, die im Oderbruch verstreut sind und es möglicherweise schwer haben, Kunden in entlegene Dörfer zu locken, können nun wiederum ihre Dienstleistung zentral in Bad Freienwalde vermarkten, wo sie leichter an die Kunden herankommen.

Ihren Traum haben Susan Mücke und Martin Podoll jetzt umgesetzt. Das Haus, in dem sich die „Bruchware“ und das benachbarte Sanitätshaus befinden, hat einen neuen Eigentümer. Er sei dabei, die vom Vorgänger begonnene Sanierung fortzusetzen. Außer den beiden Geschäften stand das Haus leer. Susan Mücke hat nun die Vier-Zimmer-Wohnung angemietet, die sich über der „Bruchware“ und dem Sanitätshaus befindet. Der neue Eigentümer habe die Wohnung nach den Wünschen seiner Mieterin saniert. „Wir haben am 31. Dezember die Schlüssel bekommen“, berichtet Podoll.

Das Geschäftsmodel sieht folgendermaßen aus: Ein oder mehrere Zimmer werden stundenweise an verschiedene Anbieter vermietet. „Wer regelmäßig und häufig die Zimmer nutzt, zahlt weniger als jemand, der nur ab und zu hier ist“, erläutert Podoll. Geplant seien am Vormittag Einzelsitzungen und Einzeltherapien und am Nachmittag die Kreativgruppen. Die Anbieter können je nach Wunsch ein oder mehrere Zimmer anmieten. Es können auch Veranstaltungen parallel laufen. Lediglich die Einzeltherapien sollen nicht gestört werden.

Sich angemeldet haben bisher Psychotherapeuten, eine Heilpraktikerin, die Familienaufstellungen ermöglicht, Yoga-Lehrer, Steffi Keils Trommlergruppe, es gibt einen Kurs für analoge Filmtechnik, einen Frauenkreis, „Stille atmen für Männer“ sowie einen Workshop „Achtsamkeit und Stressbewältigung“, um nur einige Beispiele zu nennen. „Wir verzeichnen eine gute Resonanz“, sagt Martin Podoll. Es gebe aber auch noch freie Räume. Weiter geplant sei regelmäßig Brunch und gemeinsames Dinner, wobei die „Bruchware“ das Catering übernimmt.

Die alten Möbel, die gut zu den Stuckrosetten an den Decken passen hat Susan Mücke als Dauerleihgabe aus einer Geschäftsaufgabe bekommen. Sie bilden das i-Tüpfelchen der Altbauwohnung.

Informationen über E-Mail an gruenequelle@gmail.com.